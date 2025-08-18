Muž v plamenech. Zemřel kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu alba Pink Floyd

Ve věku 88 let zemřel americký kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu slavného alba Wish You Were Here britské art rockové kapely Pink Floyd, na kterém je zachycen v plamenech. O jeho skonu informoval deník The New York Times s odvoláním na oznámení Rondellovy rodiny.
Zemřel kaskadér Ronnie Rondell, bylo mu 88 let. Rondell je známý z obalu slavného alba Wish You Were Here od kapely Pink Floyd, na kterém je zachycen v plamenech. | foto: Getty Images

Ronnie Rondell se narodil 10. února 1937 v Hollywoodu jako syn kaskadéra a později se proslavil vlastními kaskadérskými a potápěčskými schopnostmi. Mimo jiné řídil explodující auta a někdy jeho samotného zapalovali. Zemřel v úterý 12. srpna v domově důchodců v Missouri.

Obal alba Wish You Were Here od Pink Floyd

Při focení obalu desky Wish You Were Here z roku 1975 měl pod oblekem oblečenou ohnivzdornou vrstvu. Poté ho polili benzinem a zapálili. Sám Rondell přiznal, že tato práce s sebou někdy nesla úzkost, píše list The New York Times „Myslím, že všichni mají strach z ohně. Víme, jaké to je spálit se,“ řekl kaskadér v rozhovoru.

Hudební magie. Slavný koncertní záznam Pink Floyd: Živě v Pompejích míří do kin

Rondell účinkoval v desítkách filmů včetně westernu Jak byl dobyt Západ z roku 1962, akčního filmu Smrtonosná zbraň z roku 1987 nebo feministického dramatu Thelma a Louise režiséra Ridleyho Scotta z roku 1991. Rovněž koordinoval kaskadérské kousky v mnoha dalších produkcích včetně televizního seriálu Charlieho andílci, který se ve Spojených státech vysílal mezi lety 1976 a 1981, a komiksového snímku Batman a Robin z roku 1997.

Muž v plamenech. Zemřel kaskadér Ronnie Rondell, známý z obalu alba Pink Floyd

