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Jdu s kůží na trh a nechci o ničem pochybovat, svěřuje se Ronan Keating

Jindřich Göth
  10:00

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Zpěvák Ronan Keating | foto: Ray Burmiston

Ronan Keating, svého času člen chlapecké kapely Boyzone, se podle vlastních slov na prahu padesátky hudebně staví na vlastní nohy. Chystá album a v říjnu příštího roku vystoupí v pražském O2 universu. V rozhovoru prozradil, že se už velmi těší a zavzpomínal také na společné sledování filmu Notting Hill s Rowanem Atkinsonem.

Vaše turné nese název Just Getting Started – v čem ten začátek spočívá?
Příští rok v březnu mi bude padesát, v hudební branži se pobybuju přes třicet let. A přesto mám paradoxně pocit, že teď stojím na začátku. Když jsem byl v Boyzone, což byl typický boyband, všechno kolem nás bylo velmi přesně naplánované a spočítané. A když jsem se pak vydal na sólovou dráhu, velmi záhy jsem se opět dostal do fáze, kdy mi někdo předpisoval, co mám dělat a jak se mám chovat. S léty si ale uvědomuju čím dál silnější potřebu vystupovat sám za sebe.

Čas od času dostávám nabídky, jestli bych si nechtěl přečíst ten či onen scénář, ale jen proto, že jsem zpěvák, ještě neznamená, že jsem skvělý herec.

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Zpěvák Ronan Keating

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