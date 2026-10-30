Jdu s kůží na trh a nechci o ničem pochybovat, svěřuje se Ronan Keating

Vaše turné nese název Just Getting Started – v čem ten začátek spočívá?
Příští rok v březnu mi bude padesát, v hudební branži se pobybuju přes třicet let. A přesto mám paradoxně pocit, že teď stojím na začátku. Když jsem byl v Boyzone, což byl typický boyband, všechno kolem nás bylo velmi přesně naplánované a spočítané. A když jsem se pak vydal na sólovou dráhu, velmi záhy jsem se opět dostal do fáze, kdy mi někdo předpisoval, co mám dělat a jak se mám chovat. S léty si ale uvědomuju čím dál silnější potřebu vystupovat sám za sebe.
Čas od času dostávám nabídky, jestli bych si nechtěl přečíst ten či onen scénář, ale jen proto, že jsem zpěvák, ještě neznamená, že jsem skvělý herec.