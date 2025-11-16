Pořady o vaření mám ještě radši než filmy o kanibalech, říká hudebník Roman Holý

Roman Holý

Jindřich Göth
  14:00
Vášnivý degustátor muziky všeho druhu i dobrého jídla Roman Holý (59) vydal sólové album Strážce klidu vol. 2. Sám nicméně v rozhovoru přiznává, že zachovat si klid v této napínavé době je čím dál obtížnější.

Různé „napnelismy“ se ostatně týkají bezprostředně i jeho. Z kapely J.A.R. se kvůli politickému angažmá u Motoristů musel odporoučet Oto Klempíř a zpěvák Dan Bárta se potýká s problémy se sluchem. Vystoupení J.A.R. v pražské Lucerně 17. listopadu bude na blíže nespecifikovaný čas koncertem na rozloučenou.

