Tajemné billboardy s jazyky. Rolling Stones po světě krypticky avizují nové album

  10:46
Kryptická reklamní kampaň kapely Rolling Stones pokračuje. Po vydání vinylového singlu Rough and Twisted se v několika světových městech objevily billboardy s ikonickým vyplazeným jazykem a slovním spojením „Cizí jazyky“ v řeči země, kde jsou umístěny. Kapela takto oznamuje nové album, které by mělo vyjít letos v červnu.
Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Skupina Rolling Stones vystoupila v Liverpoolu po 50 letech (9. června 2022) | foto: Reuters

Obal alba Hackey Diamonds od Rolling Stones
Billboardy se objevily v Austrálii, Francii, Polsku i Velké Británii, přičemž se spekuluje, že Foreign Tongues by měl být název alba. Předznamenal ho singl se skladbou Rough and Twisted, který vyšel pouze na vinylu a nikoliv pod hlavičkou Rolling Stones, nýbrž pod krycím jménem The Cockroaches které kapela používala v minulosti.

Na novém materiálu pracovala největší rokenrolová instituce planety opět s producentem Andrewem Wattem, který je podepsaný pod předchozím albem Hackney Diamonds. To vyšlo v roce 2023 a obsadilo první příčky hitparád ve více než dvaceti zemích.

RECENZE: Rolling Stones jsou na Hackney Diamonds svěží, energičtí a k sežrání

„Bylo to velmi plodné období, nashromáždili jsme kupu nápadů a oni byli tak v ráži, že z nich létaly další a další songy,“ zavzpomínal producent Watt na období nahrávání Hackney Diamonds, na němž Rolling Stones pohostinsky doprovodili Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney a další.

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

Čerstvé záběry nové Pobřežní hlídky jsou na světě. Kdo je kdo a jak jim sluší červená

Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací...

Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací v seriálu Pobřežní hlídka. Herecké obsazení plné influencerů možná vyvolává jisté kontroverze, natáčení v kalifornské...

Když lze propojit Vetřelce s Predátorem... I Zorro a Django budou mít společný film

Zorro a Nespoutaný Django

Postavy, jako byste je vylosovali z klobouku. Ve filmařské fantazii však není nic nemožné. Úspěšné westernové drama „maniaka z videopůjčovny“ Quentina Tarantina Nespoutaný Django se dočká...

29. dubna 2026  9:05

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

29. dubna 2026

Psát o mužích? Zajímají mě přehlížené příběhy, a ty bývají ženské, říká Tučková

Premium
Spisovatelka Kateřina Tučková. Její první román Vyhnání Gerty Schnirch se...

Její první román Vyhnání Gerty Schnirch se stal před sedmnácti lety velkou literární událostí. Nyní byl zfilmován. Podle autorky Kateřiny Tučkové je příběh československé Němky, která zažila brněnský...

28. dubna 2026

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

28. dubna 2026  17:12

Beatles, Žbirka i hudba z herního fenoménu. Filharmonie chystá nabitou sezonu

Moravská filgarmonie Olomouc se chystá na 81. sezonu.

Jedinečným hudebním zážitkem v podání společného koncertu pop-rockové šumperské kapely O5 a Radeček se symfonickým orchestrem vrcholí v úterý a ve středu od 19.00 stávající jubilejní 80. sezona a...

28. dubna 2026  15:16

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

28. dubna 2026  10:32,  aktualizováno  15:11

RECENZE: Uvěřitelný a střídmý. Ringo Starr se na dlouhé cestě ke country neztratil

Premium
Ringo Starr v pražském Kongresovém centru 19. června 2018

Po roce a několika měsících od vydání alba Look Up přichází Ringo Starr s další countryovou deskou, zrealizovanou pod produkční a skladatelskou taktovkou T Bone Burnetta. Nese název Long Long Road a...

28. dubna 2026

Co by hrdinové Teorie velkého třesku sami rádi sledovali. Blíží se pokračování seriálu

Snímek ze seriálu Stuart Fails To Save The Universe

Letos v červenci bude mít na streamovací službě HBO Max premiéru spin-off sitkomu Teorie velkého třesku. Ponese název Stuart Fails To Save The Universe a zaměří se na postavu majitele obchodu s...

28. dubna 2026  12:15

Sbormistra v České televizi neuvidíte. Odvolací soud potvrdil zákaz vysílání filmu

Snímek z filmu Sbormistr

Odvolací Městský soud v Praze potvrdil předběžné opatření, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 v březnu zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v České republice. Informaci...

28. dubna 2026  10:48

RECENZE: Hysterie i kouzla na filmařském place. Magický odboj se natáčí jen těžko

Štěpán Lustyk v divadelním představení Prokletí pražského kulturního prostoru...

Hned do několika rovin vpustí tvůrci divadelní novinky Prokletí návštěvníky kulturního prostoru Vzlet. Hraje se totiž o pozapomenuté kapitole našeho druhého odboje, o strastech natáčení velkofilmu na...

28. dubna 2026  8:16

Lidi dnes chtějí tvrdé kritiky politiků, ne jemný žert, říká výtvarník Jiří Slíva

Premium
Grafik Jiří Slíva ve svém ateliéru

Podkroví činžovního domu v Dejvicích skrývá poklady. V ateliéru známého výtvarníka a nadšeného muzikanta Jiřího Slívy (78) na stěnách, stolech, židlích i na gauči defilují litografie s podobiznami...

27. dubna 2026

