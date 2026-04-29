Tajemné billboardy s jazyky. Rolling Stones po světě krypticky avizují nové album

Billboardy se objevily v Austrálii, Francii, Polsku i Velké Británii, přičemž se spekuluje, že Foreign Tongues by měl být název alba. Předznamenal ho singl se skladbou Rough and Twisted, který vyšel pouze na vinylu a nikoliv pod hlavičkou Rolling Stones, nýbrž pod krycím jménem The Cockroaches které kapela používala v minulosti.
Na novém materiálu pracovala největší rokenrolová instituce planety opět s producentem Andrewem Wattem, který je podepsaný pod předchozím albem Hackney Diamonds. To vyšlo v roce 2023 a obsadilo první příčky hitparád ve více než dvaceti zemích.
|
„Bylo to velmi plodné období, nashromáždili jsme kupu nápadů a oni byli tak v ráži, že z nich létaly další a další songy,“ zavzpomínal producent Watt na období nahrávání Hackney Diamonds, na němž Rolling Stones pohostinsky doprovodili Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney a další.