Nové album Rolling Stones vyjde 10. července, podílel se na něm i Charlie Watts

Rolling Stones také zveřejnili video, na kterém jsou k vidění osmdesátníci Mick Jagger a Keith Richards i jejich o něco mladší kolega Ronnie Wood při práci v londýnském nahrávacím studiu.
Chystané album bude věrné „zvuku Rolling Stones“ s kořeny blues, country a rocku a klasickými texty „stounů“, ujistila kapela na webových stránkách.
Podle tiskových materiálů k albu se na desce objeví také part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse, který natočil ještě před svou smrtí v roce 2021. Na albu hostují také Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z kapely The Cure a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Nové album produkoval, stejně jako předchozí Hackney Diamonds, oskarový producent Andrew Watt.
„Nahrávání v londýnském studiu Metropolis mě hrozně baví. Nahráváním Foreign Tongues jsme strávili několik velmi intenzivních týdnů,“ uvedl Jagger v prohlášení. „Měli jsme 14 skvělých skladeb a jeli jsme tak rychle, jak jen to šlo. Mám ten prostor rád, není totiž moc velký, takže z každého cítíte tu vášeň,“ dodal.
|
Tajemné billboardy s jazyky. Rolling Stones po světě krypticky avizují nové album
Ohlášení nového alba provázela v posledních týdnech řada spekulací a mystifikací. Naposledy dnes dopoledne zveřejnila skupina The Cockroaches zprávu, v níž avizovala „nadcházející významné oznámení“.
Právě pod touto identitou, kterou používali pro utajované koncerty už v 70. a 80. letech, vydali Rolling Stones v polovině dubna nový singl Rough and Twisted na vinylu v limitované edici.