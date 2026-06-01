Nemohu se dočkat. Mick Jagger naznačil, že Rolling Stones ještě vyrazí na turné

  10:08
Legendární skupina Rolling Stones vydá v červenci novou desku. Zpěvák Mick Jagger, který krátce po vypuštění alba oslaví 83. narozeniny, promluvil o možnosti vyrazit s deskou na turné. Letos se ale fanoušci určitě nedočkají.
Mick Jaggger z Rolling Stones na zahajovacím koncertu amerického turné No...

Mick Jaggger z Rolling Stones na zahajovacím koncertu amerického turné No Filter 2021 (27. září 2021) | foto: Reuters

Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Skupina Rolling Stones vystoupila v...
Ronnie Wood a Keith Richards na koncertu Rolling Stones v pražských Letňanech...
Rolling Stones během vystoupení v New Yorku při příležitosti vydání alba...
Mick Jagger. Skupina Rolling Stones vystoupila v Liverpoolu po 50 letech (9....
V pořadí už 25. album rockové legendy vyjde pod názvem Foreign Tongues 10. července. Objeví se na něm řada hostů jako Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z kapely The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Fanoušci na něm uslyší i part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse, který natočil ještě před svou smrtí v roce 2021.

Od oznámení desky se vyrojila řada spekulací o následném turné, ale na konci roku 2025 naděje pro evropské publikum zhasla, když se objevily zprávy, že kytarista Keith Richards se na další turné necítí a nemůže se k němu zavázat.

Mick Jagger ale nyní prohlásil, že skupina by na turné ráda vyrazila „co nejdřív to půjde.“

„Moc rád bych vyrazil na turné, už se nemůžu dočkat,“ řekl Jagger v rozhovoru pro BBC Radio 2.

Hned ale dodal, že žádné konkrétní termíny zatím nemají. „Myslím, že to letos nebude. Ale doufejme, že to bude co nejdříve,“ prohlásil Jagger.

Keith Richards se mezitím stal pradědečkem. Mick Jagger je pradědou už dvanáct let. Nejmladší člen skupiny Ron Wood oslavil právě 79. narozeniny.

Novou desku natočili během měsíce ve studiích Metropolis v Londýně. „Nahrávání alba Foreign Tongues bylo několik velmi intenzivních týdnů. Měli jsme 14 skvělých skladeb a pracovali jsme tak rychle, jak to jen šlo. Líbí se mi tamní prostor, protože není příliš velký, takže v něm cítíte vášeň všech zúčastněných,“ popsal Jagger.

Nemohu se dočkat. Mick Jagger naznačil, že Rolling Stones ještě vyrazí na turné

Mick Jaggger z Rolling Stones na zahajovacím koncertu amerického turné No...

1. června 2026  10:08

