V pořadí už 25. album rockové legendy vyjde pod názvem Foreign Tongues 10. července. Objeví se na něm řada hostů jako Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith z kapely The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Fanoušci na něm uslyší i part zesnulého bubeníka Charlieho Wattse, který natočil ještě před svou smrtí v roce 2021.
Od oznámení desky se vyrojila řada spekulací o následném turné, ale na konci roku 2025 naděje pro evropské publikum zhasla, když se objevily zprávy, že kytarista Keith Richards se na další turné necítí a nemůže se k němu zavázat.
Mick Jagger ale nyní prohlásil, že skupina by na turné ráda vyrazila „co nejdřív to půjde.“
„Moc rád bych vyrazil na turné, už se nemůžu dočkat,“ řekl Jagger v rozhovoru pro BBC Radio 2.
Hned ale dodal, že žádné konkrétní termíny zatím nemají. „Myslím, že to letos nebude. Ale doufejme, že to bude co nejdříve,“ prohlásil Jagger.
Keith Richards se mezitím stal pradědečkem. Mick Jagger je pradědou už dvanáct let. Nejmladší člen skupiny Ron Wood oslavil právě 79. narozeniny.
Novou desku natočili během měsíce ve studiích Metropolis v Londýně. „Nahrávání alba Foreign Tongues bylo několik velmi intenzivních týdnů. Měli jsme 14 skvělých skladeb a pracovali jsme tak rychle, jak to jen šlo. Líbí se mi tamní prostor, protože není příliš velký, takže v něm cítíte vášeň všech zúčastněných,“ popsal Jagger.