Skončili jsme, jasná zpráva. Ale jedeme dál. Pompézní (ne)konce slavných kapel

Ne že by v táboře Rolling Stones nedocházelo k třenicím, hádkám a rozepřím. Už v roce 1976 tehdy třiatřicetiletý Mick Jagger v rozhovorech prohlašoval, že si příliš nedokáže představit, jak ve čtyřiceti letech stále vystupuje s kapelou na koncertech, a připouštěl, že tehdejší turné pro něj bude pravděpodobně poslední. Ale to byly spíše dobové vrtochy rockové hvězdy, která moc nevěděla, co se sebou.
Vraťme se pomyslně v čase do 28. prosince 1993. V sále pražské Lucerny právě kapela Olympic hraje svůj poslední koncert. Kapelník Petr Janda usoudil, že po třech dekádách existence je čas se ctí vyklidit pódia. Skončili jsme, jasná zpráva…