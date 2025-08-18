„Hi, I’m Mick Jagger. Kameny se valí do Prahy,“ zval fanoušky roztomilou češtinou na koncert zpěvák a frontman skupiny v oficiálním klipu. Na největší stadion světa se hrnuly davy, vstupenky za 250 korun se prodávaly i v maringotkách u stadionu.
Vladimír Mišík, který dělal kapele předskokana, byl tak nervózní, že si vzal jen prázdný futrál bez kytary. A nebylo divu, pod pódiem se sešel statisícový dav. Koncert přilákal i mnoho cizinců, nechyběl ani velký příznivec kapely prezident Václav Havel, který předtím její členy přijal na Pražském hradě.
Jak Rolling Stones na Strahově vyprovodili bolševika rock and rollem
Oslepující ohňostroje uvedly kapelu na scénu k písni Start Me Up a vybuchl gejzír nadšení. Během více než dvou hodin pak „Stouni“ zahráli hity jako Honky Tonk Women, Angie, Brown Sugar, Jumpin’ Jack Flash či Sympathy for the Devil i písně z tehdy aktuálního alba Steel Wheels.
K nevšednímu zážitku přispělo i obří pódium ve tvaru ropné rafinérie, které přivezlo jedenáct kamionů, tři velkoplošné obrazovky a mamutí zvukový park s efekty, díky němuž byla hudba slyšet takřka po celé Praze. Nadšení publika neztlumil ani vydatný déšť, který skrápěl strahovský písek.
„Stouni“ jako symbol nové éry
„Byla to první opravdu velká akce, jaká za předchozího režimu nebyla vůbec myslitelná. Pro spoustu lidí, jak jsem posléze zjistil, byl tenhle koncert vlastně definitivním potvrzením změny poměrů, protože až do léta 1990 někteří z nich nevěřili, že se bolševik už nevrátí,“ vzpomíná jeden z pořadatelů koncertu Lubomír Schmidtmajer.
Management kapely údajně s uspořádáním koncertu uspěl až po osmiletém snažení. V éře komunismu byli Rolling Stones v Československu jako západní kapela nežádoucí. Mick Jagger i ostatní členové kapely obdivovali tehdejšího prezidenta Václava Havla a chtěli Československu, které teprve nedávno nabylo svou svobodu, dopřát výjimečný hudební zážitek.
I proto kapela tehdy vystoupila bez nároku na honorář. Přestože si diváci za vstupenky zaplatili, výtěžek z koncertu šel na dobročinné účely. Peníze putovaly do Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Významná částka tak pomohla lidem, kteří ji tehdy potřebovali nejvíce.
„Při přípravě koncertu jsme si užili s pozůstatky starého režimu svoje, to byla taková česká klasika. Některé instituce, třeba tehdejší státní agentura Pragokoncert, šly tvrdě proti nám a snažily se, aby se koncert neuskutečnil. V tomhle smyslu považuji realizaci koncertu za jeden z vrcholných okamžiků svého celoživotního boje s bolševikem,“ dodává Schmidtmajer.
Dodnes drží rekord a zůstaly po něm lustry na Hradě. Druhý koncert Rolling Stones v Praze
Nedostatek techniky i zavřené hranice
„V roce 1990 v Československu takhle velký koncert nikdo neuměl dělat. Nebyli na to lidé, nebyly specializované firmy jako teď, a nebyl ani dostatek věcí, které byly k realizaci nutné,“ komentuje Schmidtmajer. Například bylo potřeba čtyř vysokozdvižných vozíků. V celém tehdejším Československu ale byly jen dva, v Brně a Bratislavě. Další dva museli pořadatelé přivézt z Vídně.
„A ještě si vzpomínám na jednu perličku. V létě 1990 byly de facto stále ještě zavřené hranice a například Poláci směli do Československa jen na pozvání. Naštěstí se povedlo domluvit, že lístek na koncert Rolling Stones bude pro naše severní sousedy suplovat vstupní doložku,“ dodává Schmidtmajer.
Na českém území vystoupili Rolling Stones celkem šestkrát. Druhý pražský koncert v srpnu 1995 na Strahově přilákal 130 tisíc fanoušků a dodnes drží rekord největší návštěvnosti na koncertě v České republice. Naposledy se kapela představila v roce 2018 v Letňanech, kam dorazilo 50 tisíc diváků.