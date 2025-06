Párty v hangárech nejsou nic pro mě, svěřuje se zpěvačka Róisín Murphy

S jakými očekáváním vyhlížíte vaše vystoupení na festivalu Pop Messe? Žádná zvláštní očekávání nemám. Těším se a hodlám si to co nejvíc užít.

Společně s vámi na festivalu vystoupí britské duo Orbital, což je důležité jméno elektronické hudby. Jaký máte k jejich tvorbě vztah?

Vlastně asi žádný... Nebo spíš řekněme neutrální. Nikdy jsem nebyla opravdový rave nadšenec, takové ty obrovské párty někde v hangárech nebyly nic pro mě. Oslovovala mě spíš klubová scéna, house, deep house a podobná hudba.

Jaký set máte na Pop Messe připravený?

Bude to průřez mou dosavadní tvorbou. Plánuju zařadit skladby z Róisín Machine, z Hit Parade, zahraji také skladbu The Time Is Now od Moloko, ovšem v afrobeatové verzi. Je skvělá, vážně se povedla. Živě většinou písničky hraji v různých úpravách, remixech a podobně. Jo, bude to dobrý set, máte se na co těšit.

Album Hit Parade vyšlo v roce 2023, pracujete už na novém materiálu?

V zimě jsem spíš odpočívala, trávila jsem hodně času s dětmi, protože předchozích zhruba pět let bylo šílených – vůbec jsem se nezastavila. Mám ale napsaných dost nových skladeb a pracuju na jednom zatím nespecifikovaném projektu. Čekám jen na správný moment, abych ho dotáhla do finále.

O Hit Parade se mimochodem psalo jako o vaší dosud nejlepší desce. Jak ji s odstupem vnímáte?

Myslím, že je skvělá, ale těžko se mi moje alba hodnotí. Všechna pro mě hodně znamenají, jsou to osobní záležitosti. Já jsem ta, která se zavazuje desku natočit, řídí tvůrčí proces. Na mě je rozhodnutí, s kým budu pracovat. Je to sice strašné klišé, ale má alba jsou jako moje děti.

Zmínila jste, že na koncertě sáhnete i do repertoáru vaší někdejší kapely Moloko. Můžeme doufat v comeback? Alespoň koncertní?

Nic není nemožné. Zároveň je všechno možné, ale v tuhle chvíli nic takového v plánu nemáme.