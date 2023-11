Idioti z izraelské lobby, hřmí Waters. V Jižní Americe ho prý odmítli ubytovat

Napsal o tom argentinský deník Página 12. Roger Waters má v rámci koncertního turné This is Not a Drill v pátek vystoupit v uruguayské metropoli Montevideu, příští týden má odehrát dva koncerty v Buenos Aires.

„Město Montevideo je pro mě uzavřené, nemám kde bydlet. Musím tam v den koncertu doletět,“ řekl Waters deníku Página 12. „Ti idioti z izraelské lobby přibrali všechny hotely v Montevideu a Buenos Aires a zorganizovali tenhle neuvěřitelný bojkot založený na zlovolných lžích, které o mně šíří,“ dodal.

Hotely v Montevideu, které oslovila agentura AFP, odmítly zprávu o údajně zrušených rezervacích komentovat. Předseda uruguayského Ústředního židovského výboru Roby Schindler uvedl, že zaslal dopis hotelu Sofitel, v němž žádal, aby Waterse neubytovával.

„Pokud jej přijmete, tak budete chtě nechtě propagovat nenávist, kterou ten muž produkuje,“ napsal Schindler, který Waterse označil za člověka, který zneužívá své slávy k šíření nenávisti proti Izraeli a proti Židům.

Obvinění z antisemitismu se kolem Waterse množí už roky. Waters je velmi kritický vůči Izraeli, mimo jiné ho označil za „stát apartheidu“ a v současném konfliktu mezi Izraelem a Hamásem hájí Palestince. V rozhovoru s americkým novinářem Glennem Greenwaldem Waters řekl, že Izrael uměle dramatizuje a zveličuje útok Hamásu ze 7. října a „vymýšlí si příběhy o sťatých dětech“, napsala agentura AP.

Bývalý člen Pink Floyd je svými kontroverzními názory znám dlouhodobě, podobně se vyjadřoval ohledně války na Ukrajině. V únoru na žádost Ruska vystoupil před Radou bezpečnosti OSN, která probírala dodávky zbraní na Ukrajinu. I když překvapivě ruskou invazi označil za nelegální, jinak kroky Moskvy hájil. Podle něho musela reagovat na provokatéry. Za svá slova se stal terčem výsměchu diplomatů. Doporučili mu, ať se raději věnuje hudbě.