Syn Rogera Waterse v Praze připomene nejslavnější desky Pink Floyd

Legacy – A Pink Floyd Show připomíná období kapely z let 1971 – 1979, kdy byl ústředním tvůrčím mozkem Pink Floyd baskytarista, zpěvák, skladatel a textař Roger Waters. Jeho syn Harry Waters se ujal role hudebního šéfa, hráče na klavír, hammondovy varhany a také doprovodného vokalisty. Celou produkci desetičlenné kapely doprovodí projekce vycházející z původních vizuálů zmíněných alb.
„Tyto skladby už tolik let znamenají pro tolik lidí opravdu mnoho a těším se, až se publikum znovu sejde, aby je společně zažilo naživo,“ říká Roger Waters. „Harry dal dohromady skvělou kapelu a nemohu se dočkat, až fanoušci po celém světě uvidí speciální show, kterou jsme společně vytvořili,“ dodává.
Pro Harryho Waterse představuje projekt Legacy novou kapitolu v hudebním vztahu s otcem, který trvá už několik desetiletí. Harry vyrůstal obklopen hudbou Pink Floyd, která podle něj byla součástí mnohem širšího hudebního vzdělávání.
„Do té muziky jsem se okamžitě zamiloval,“ prohlašuje Waters mladší. „Opravdu mě zasáhla, bez ohledu na jakoukoli předpojatost danou tím, že to byla hudba mého táty. Dodnes ji hluboce miluji. Spolupracovat s tátou na této nové produkci je pro mě obrovská čest a jsem nesmírně vděčný za příležitost přinést tuto hudbu starým i novým fanouškům po celém světě.“
Harryho spojení s touto hudbou začalo dlouho předtím, než se stal profesionálním muzikantem. Jeho dětský hlas zní ve skladbě Goodbye Blue Sky na albu The Wall a vzpomíná také na to, jak ještě ve velmi útlém věku viděl původní koncertní produkci k této dvojdesce. Později strávil více než patnáct let vystupováním po boku svého otce na velkých turné, včetně The Dark Side of the Moon a The Wall, a také na koncertech Desert Trip v roce 2016.
Po hudební stránce si produkce klade za cíl co nejvěrněji reprodukovat původní nahrávky. „Chceme alba autenticky zrekonstruovat co nejvěrněji, pokud možno notu po notě,“ říká Harry Waters.
Společně s bubeníkem Grahamem Broadem sestavil setlist, který jednak připomíná posluchačsky nejoblíbenější a nejvděčnější éru Pink Floyd, a zároveň vytváří to, co Harry popisuje jako promyšlený oblouk celého večera.
Některé skladby pro něj mají zvláštní význam. Animals označuje za své nejmilejší album Pink Floyd a Shine on You Crazy Diamond za nejoblíbenější skladbu, kterou hraje živě.
Vstupenky budou v prodeji od 9. října v obvyklých předprodejích za cenu 1600 Kč.