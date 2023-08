VIDEO: Rodan si v novém klipu utahuje z klišé letních songů

Ač jeho singlová novinka pulzuje nakažlivě uvolněnou atmosférou a podtrhuje ji svým názvem Tell Me It’s Summer, ve skutečnosti klame tělem. Píseň si totiž tak trochu střílí ze všech těch ód na orosené drinky a opálenou kůži lesknoucí se na slunci. Ještě dál pak celé sdělení posouvá doprovodný klip.

„Tell Me It’s Summer je postavená na ironii. Pamatuju si, že jsme s Jendou Vávrou a klukama přišli do studia a bavili jsme se o tom, jaké je vedro a že to zase všechno začíná. Klasicky jsem si začal stěžovat, jak mi léto vlastně vadí, protože zase budou sociální sítě plné toho, že svítí sluníčko. To se samozřejmě líbilo Jendovi, tak jsme to kolem toho postavili,“ komentuje novinku dvacetiletý písničkář.

Podobně jako předchozí singl Introvert Party Club je i Tell Me It’s Summer dílem širšího autorského týmu. Opět v něm vedle mladého kytaristy a skladatele nechybí organizátor českých Songwriting campů, textař a producent Jan Vávra. Na skladbě tentokrát spolupracovali s francouzským producentským duem Her Demons, tvořeným dvojicí Victor Verpillat a Yann Bargain.

Když pak přijde na samotný videoklip, natočený v druhé polovině horkého července v režii Michaela Nováčka, Rodan podotýká: „Klip k Tell Me It’s Summer je pro mě vlastně úplně stejně speciální jako samotná písnička. Jsem hrozně rád, že se o něj postaral právě Michael Nováček, který téma v parodie na léto a všechno s ním spojené dokázal správně uchopit.“

„Rodan vytvořil song, při kterém se člověk ponoří do letní atmosféry, přestože jeho text se právě tomuto stereotypnímu letnímu kýči lehce vysmívá. Při prvotních konverzacích o konceptu klipu jsme se shodli, že je zde potenciál na tomto satirickém základě stavět a vytáhnout na povrch i další témata. Nakonec jsme se zamilovali do představy, že celý klip bude zdůrazňovat důležitost úhlu pohledu. Introvertní člověk může trávit celé léto sám doma v pokoji a nemusí to znamenat, že neprožívá stejně barvité a krásné okamžiky jako lidé, kteří preferují v partě lidí kempovat nebo si na týden vyrazit k moři,“ dodává režisér Michael Nováček.