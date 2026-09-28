Konec s cestováním. Rod Stewart přijede do Prahy uzavřít koncertní kariéru

„Moji drazí přátelé, nastal čas rozloučit se se životem na cestách. Po více než šesti desetiletích bude The Final Encore skutečně mým posledním turné. Hudbu, kterou miluji, zpívám od devatenácti let a měl jsem tu čest vozit ji po celém světě a hrát ji pro vás všechny.
Umožnila mi žít život, který předčil vše, co jsem si kdy dokázal představit. A doufám, že jsem vám na oplátku zanechal krásné vzpomínky. Dovolte mi tedy využít této příležitosti a poděkovat vám za to, že jste mi umožnili tento výjimečný život prožít. Doufám, že se ke mně připojíte, abych vám mohl poděkovat tím nejlepším způsobem, který znám. Hudbou a zatraceně dobrou show. Uvidíme se tam,“ vzkazuje Rod Stewart svému publiku.
Na koncertě zazní nejoblíbenější položky jeho bohaté diskografie, včetně Maggie May, You Wear It Well, Hot Legs, Da Ya Think I’m Sexy?, Rhythm of My Heart a mnoha dalších.
Od působení v čele průkopnické Jeff Beck Group a divokých Faces na konci 60. let až po zahájení sólové kariéry se Stewartův charakteristický hlas stal soundtrackem několika generací. Jako interpret prodal po celém světě více než 250 milionů alb a singlů, Je patnáctinásobným nominantem na cenu Grammy, jejím držitelem, laureátem ocenění Grammy Living Legend a také dvojnásobným členem Rokenrolové síně slávy.
Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 2. října od 10:00 hodin v ceně od 2 800 Kč.