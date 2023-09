Rytířský chraplák. Rod Stewart přiveze příští rok do Prahy největší hity

Rod Stewart je jedním z nejprodávanějších umělců v historii populární hudby. Podle odhadů se po celém světě prodalo 250 milionů jeho desek a singlů. Mezi jeho největší hity patří Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy, Baby Jane, The First Cut Is the Deepest a mnohé další. Společně se Stingem a Bryanem Adamsem nazpíval singl All For Love pro film Tři mušketýři z roku 1993.

Začínal jako doprovodný zpěvák v kapele Raye Daviese, poté byl frontmanem kapely The Faces a od roku 1969 je na sólové dráze. V jeho diskografii najdeme vynikající alba jako Every Picture Tells a Story, Gasoline Alley, Never Dull a Moment, Vagabond Heart a mnohé další.

Jeho charakteristický nakřáplý hlas a skladatelský styl obsáhl mnoho žánrů. Od rocku, folku, soulu, R&B až po swingové standardy.

Získal nespočet nejvyšších ocenění v oboru, mezi nimiž nechybí dvě uvedení do Rock and Rollové síně slávy nebo cena zakladatelů ASCAP za písňovou tvorbu. V roce 2016 se oficiálně stal Sirem Rodem Stewartem poté, co byl v Buckinghamském paláci pasován na rytíře za své zásluhy v oblasti hudby a charity.