Seznam nominovaných umělců je opravdu bohatý. Nechybí v něm rockové hvězdy 80. let ani popoví či hiphopoví interpreti novější generace. Podmínkou pro nominaci je však lhůta nejméně 25 let, která musí uběhnout od hudebníkem první vydané komerční nahrávky.
Díky tomu se tak na letošním seznamu objevují i zpěvačky Pink či Shakira. Ta má šanci být jedním z mála latinsko-amerických hudebníků, kteří se do síně slávy dostali.
Kromě umělců, kteří jsou navrženi poprvé, a mezi něž patří kromě zmíněných zpěvaček například Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Lauryn Hill či Luther Vandross, jsou na seznamu i jména z předešlých let. Opětovně nominaci získala Mariah Carey, jež na uvedení čeká již třetím rokem.
Mezi osobnosti s největší šanci na úspěch patří bezpochyby Phil Collins. Britský zpěvák byl sice do síně slávy uveden už v roce 2010, tenkrát však jako člen kapely Genesis. Letošní nominace mu nicméně přísluší pro jeho sólovou tvorbu, například i za jeho hity z 80. let In the Air Tonight nebo Easy Lover.
Mezi opakovaně nominované patří i skupina Iron Maiden, která stála u zrodu nové britské heavymetalové vlny, kapela INXS či známá rocková skupina Oasis. Novou šanci na úspěch má i zpěvák Billy Idol.
O výsledcích rozhoduje více než tisíc hudebníků, historiků a světových profesionálů z branže. Ti obvykle každý rok do síně slávy uvedou šest až osm interpretů.