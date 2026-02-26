Shakira, Phil Collins nebo Pink. Rokenrolová síň slávy má své nominace

Tereza Jiránková
  15:54
Prestižní Rokenrolová síň slávy zveřejnila své nominanty pro letošní rok. O umístění bude bojovat 17 umělců. Jsou mezi nimi popoví i rockoví interpreti, nechybí však ani zástupci metalu. Výsledky ankety by měly být známé v dubnu. Samotný slavnostní ceremoniál se uskuteční na podzim v Clevelandu v americkém státě Ohio.
Pink a Shakira

Pink a Shakira | foto: koláž iDNES.cz

Shakira při natáčení klipu Soltera
Zpěvačka Mariah Carey vystoupila během zahajovacího ceremoniálu. (6. února 2026)
Phil Collins 25. června 2019 v pražské O2 areně
Jeff Buckley
25 fotografií

Seznam nominovaných umělců je opravdu bohatý. Nechybí v něm rockové hvězdy 80. let ani popoví či hiphopoví interpreti novější generace. Podmínkou pro nominaci je však lhůta nejméně 25 let, která musí uběhnout od hudebníkem první vydané komerční nahrávky.

OBRAZEM: Rokenrolová síň slávy přijala White Stripes, Soundgarden i OutKast

Díky tomu se tak na letošním seznamu objevují i zpěvačky Pink či Shakira. Ta má šanci být jedním z mála latinsko-amerických hudebníků, kteří se do síně slávy dostali.

Kromě umělců, kteří jsou navrženi poprvé, a mezi něž patří kromě zmíněných zpěvaček například Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Lauryn Hill či Luther Vandross, jsou na seznamu i jména z předešlých let. Opětovně nominaci získala Mariah Carey, jež na uvedení čeká již třetím rokem.

Phil Collins už hudbu tvořit nechce. Jsem velmi nemocný, říká slavný muzikant

Mezi osobnosti s největší šanci na úspěch patří bezpochyby Phil Collins. Britský zpěvák byl sice do síně slávy uveden už v roce 2010, tenkrát však jako člen kapely Genesis. Letošní nominace mu nicméně přísluší pro jeho sólovou tvorbu, například i za jeho hity z 80. let In the Air Tonight nebo Easy Lover.

Mezi opakovaně nominované patří i skupina Iron Maiden, která stála u zrodu nové britské heavymetalové vlny, kapela INXS či známá rocková skupina Oasis. Novou šanci na úspěch má i zpěvák Billy Idol.

O výsledcích rozhoduje více než tisíc hudebníků, historiků a světových profesionálů z branže. Ti obvykle každý rok do síně slávy uvedou šest až osm interpretů.

Kdo si nejvíce zaslouží být letos uveden do síně slávy?

celkem hlasů: 21
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

Shakira, Phil Collins nebo Pink. Rokenrolová síň slávy má své nominace

Pink a Shakira

Prestižní Rokenrolová síň slávy zveřejnila své nominanty pro letošní rok. O umístění bude bojovat 17 umělců. Jsou mezi nimi popoví i rockoví interpreti, nechybí však ani zástupci metalu. Výsledky...

26. února 2026  15:54

Hvězdný orchestr i muzikál o Sissi. Smetanova Litomyšl odtajnila program

Dirigent Antonio Pappano na Pražském jaru vedl London Symphony Orchestra

Slavný muzikál, Gershwinovu operu Porgy a Bess nebo špičkový londýnský orchestr s hvězdným dirigentem Antoniem Pappanem představí divákům letošní ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Ten začne 12....

26. února 2026

Sběratel vydražil Kodetův obraz a přivezl ho do Čech. Netušil, že jde o unikát

Premium
Sběratel umění Jan Dvořáček s obrazem Kristiana Kodeta (20. února 2026)

Obraz koupil v americké aukci naslepo. Znal jen jméno autora a rok vzniku. Až zadní strana plátna odhalila galerijní štítek, který spustil pátrání přes oceán. Díky němu se sběratel umění Jan Dvořáček...

26. února 2026

V 52 letech zemřel Oliver „Power“ Grant. Stál za založením Wu-Tang-Clanu

Oliver „Power“ Grant (vlevo) se účastní premiéry seriálu „Wu-Tang: An American...

V pondělí 23. února zemřel Oliver „Power“ Grant. Ačkoliv sám aktivně nerapoval, stál za založením hiphopové skupiny Wu-Tang-Clan, proslavil se vlastním módním brandem, zahrál si na plátně a dokonce...

26. února 2026  13:38

Maličkost, stačí odstranit sochu Svobody, žádali čínští cenzoři tvůrce Spider-Mana

Film Spider-Man: Bez domova vydělal přes miliardu dolarů za necelých 14 dní po...

Nad požadavkem čínské filmové komise se rozhořčil ředitel studia Sony Pictures Tom Rothman. Požadovala, aby z trháku Spider-Man: Bez domova byla vystřižena socha Svobody, kolem které se však točí...

26. února 2026  11:59

Předvedu v O2 areně nejlepší show, jakou jste kdy viděli, slibuje Jason Derulo

Jason Derulo

V pondělí 2. března vystoupí v pražské O2 areně zpěvák, skladatel a tanečník Jason Derulo. Než se proslavil sám za sebe, spolupracoval se jmény jako Sean Kingston, Cassie nebo Lil Wayne. Trademarkem...

26. února 2026  8:56

Zemřel Jiří Valenta, bývalý klávesista legendární kapely Olympic

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Kapela Olympic oznámila, že ve věku 66 let zemřel klávesista a zpěvák Jiří Valenta. Členem slavné tuzemské hudební formace byl v letech 1986 až 2020, kdy odešel ze zdravotních důvodů.

25. února 2026  21:14

Ředitelka Berlinale odchází z funkce. Důvodem je antisemitský skandál

Ředitelka Berlinale Tricia Tuttleová přichází na červený koberec při...

Ředitelka Berlinale Tricia Tuttleová, která vyhlášený mezinárodní filmový festival vede od dubna 2024, odejde z funkce. Ve středu to napsal deník Bild, podle kterého je důvodem antisemitský skandál...

25. února 2026  18:21

Nováčci i matadoři. Jubilejní Český mejdan s Impulsem zve na Mirai, Vondráčkovou či Olympic

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Rádio Impuls oslavilo 27. narozeniny jako nejposlouchanější soukromá rozhlasová stanice a oznámilo další hvězdy jubilejního 10. ročníku Českého mejdanu s Impulsem. Do O2 areny přijdou 17. října...

25. února 2026  16:31

Stovka účinkujících, Lucie i Havel. Festival Mezi ploty v Bohnicích má letos nabito

Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...

Připravovaný 34. ročník festivalu Mezi ploty láká návštěvníky více než stovku účinkujících, kteří 30. a 31. května vystoupí v parku Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Vůbec poprvé se k...

25. února 2026  15:59

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

RECENZE: Když je Bůh rudý, jde z toho mráz po zádech. Jak se žije čínským křesťanům

Kniha Bůh je rudý: Rozhovory s čínskými křesťany.

Čínský prozaik, básník a hudebník Liao I-wu žije od roku 2011 v exilu Německu. Podařilo se mu utéci z Číny, v níž po léta čelil pronásledování i vězení a jeho knihy jsou v zemi zakázány. Některé...

25. února 2026  15:41

RECENZE: Elvis Presley in Concert. Král rokenrolu už zase zvedá ze sedadel

75 % Premium
Z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert

Nerozhoduje, jestli ho milujete, míjíte nebo neznáte. S neskutečnou intenzitou a energií, ve stále stupňovaném tempu prostě nenechá nikoho v klidu. Uhrane v dosud neviděných záběrech, z nichž režisér...

25. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.