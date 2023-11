Rocker v Matrixu. Na Rock for People míří hollywoodská hvězda Keanu Reeves

Dogstar ztělesňují esenci jihokalifornské „vypravěčské“ rockové kapely. Ptáme-li se, odkud pochází jejich hudba, odpovědí může být název aktuální, letos v říjnu vydané desky: Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Keanu Reeves je renesanční osobností, která přes svoji celosvětovou slávu zůstává oběma nohama pevně na zemi. Je filantropem v oblasti klimatické změny, lidských práv a v mnoha dalších i v rámci vlastní nadace pro pomoc výzkumu léčby proti rakovině nebo dárcovství finanční pomoci v dětských nemocnicích.

„Vystoupení kapely Dogstar s Keanu Reevesem za baskytarou je pro mě opravdový splněný sen. Kapelu jsme se totiž snažili pozvat už v devadesátých letech, ale tehdy se nám to nepodařilo a pak téměř dvacet let nebyla aktivní. O to větší máme radost, že se to konečně podařilo. Účast kapely Dogstar a Keanu Reevese na festivalu Rock for People bude jistě nezapomenutelným zážitkem jak pro hudební, tak filmové fanoušky,“ komentuje unikátní vystoupení ředitel festivalu Michal Thomes.

Trio Dogstar, které kromě baskytaristy Keanu Reevese tvoří kytarista a zpěvák Bret Domrose a bubeník Robert Mailhouse, doplní prozatímní soupisku účinkujících, která je v případě chystaného ročníku Rock for People, který se bude konat ve dnech 12. – 15. června 2024, velmi silná. Coby headlineři ji vévodí metalcoreové veličiny Bring Me The Horizon a Parkway Drive, frontman kapely Slipknot Corey Taylor, elektronická formace Pendulum a zpěvačka Avril Lavigne.

Z českých účinkujících zmiňme Anetu Langerovou, rapery 58G, kapelu John Wolfhooker nebo stálici J.A.R.

Ohledně Keanu Reevese, který je považovaný za jednu z „nejnormálnějších“ hollywoodských celebrit, se sluší připomenout, že v loňském roce navštívil v rámci natáčení pokračování snímku John Wick Prahu. A jelikož skutečně netrpí manýry rozmazlených zpovykaných celebrit, zašel si na večeři do asijské restaurace Taiko Ramen na Žižkově, kde se ochotně fotil s fanoušky.