Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kontejnery na papír tu nehledejte. Rock for People jde na udržitelnost po svém

Matyáš Müller
  14:16
Jeden z největších tuzemských festivalů Rock for People má svůj letošní ročník za sebou. Kromě nadupaného line-upu a deštivého počasí se ale snaží řešit i ekologickou stopu. Zda zálohované PET lahve a plechovky brzy doplní i vodíkový generátor pro iDNES.cz vysvětlovala Radka Hájková z vedení Rock for People.
Na hradeckém letišti začíná 31. ročník festivalu Rock for People. (10. června...

Na hradeckém letišti začíná 31. ročník festivalu Rock for People. (10. června 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Fanoušci se sjíždějí na Rock for People. (10. června 2026)
Začátek Rock for People provázelo deštivé počasí. (10. června 2026)
Začátek Rock for People provázelo deštivé počasí. (10. června 2026)
Na hradeckém letišti začíná 31. ročník festivalu Rock for People. (10. června...
7 fotografií

Velkým tématem letošního ročníku Rock for People bylo počasí. Prakticky celý festival buď přímo pršelo, nebo se návštěvníci areálu doslova brodili rozblácenými cestami mezi jednotlivými pódii. „Venkovní akce jsou obecně v područí počasí, což jsme viděli už v minulosti. V roce 2012 jsme tu měli velkou bouři, což znamenalo stopku pro vystoupení včetně koncertu kapely Faith No More, což byl headliner,“ vzpomíná pro iDNES.cz Radka Hájková, která je v týmu pořadatelů už celou řadu let a nyní se věnuje oblasti inkluze a udržitelnosti.

GLOSA: Mileniály vystřídali boomeři, na závěr Rock for People řádili s Iron Maiden

Právě počasí má podle Hájkové vliv nejen na chování návštěvníků festivalu, ale i na udržitelnost jako takovou. „Nově máme na festivalu tým, který sleduje spotřebu vody a obecně její pohyb. Používáme vodu z nedalekého písníku, uchováváme ji v nádržích a používáme na sprchování a na splachování. Takže na základě těchto dat vidíme, jestli musíme vyjet doplnit vodu, nebo zda jí máme v nádržích dostatek,“ vyjmenovává Hájková.

Deštivé počasí ale může mít ve snaze o větší udržitelnost i negativní dopady. Zatažená obloha například příliš nesvědčí solárním panelům. „Fotovoltaika je jednou z možností,“ říká Michal Velička, šéf marketingu Toyoty pro Českou republiku.

GLOSA: Smrt fašismu, vzkázal kytarový mág Morello. Se synem uchvátili Hradec

„Letos by to možná ale nevyrobilo ani tolik energie na kávovar,“ dodává se smíchem a ukazuje směrem k malé kavárně nacházející se přímo v zóně Toyoty. Solární panely ale v areálu již nějakou dobu fungují a nabíjejí dokonce jednu celou stage. „Využíváme soláry na nabíječky pro návštěvníky a pak tu máme Eco Flow stage, která je díky nim napájena,“ odhaluje Hájková.

Větší perspektivu než fotovoltaika by ale mohly mít v areálu hradeckého letiště spíše vodíkové generátory. „Už v roce 2021 jsme testovali, zda vodíkové generátory dokážou nahradit ty dieselové,“ vzpomíná Hájková. Překážkou pak není nedokonalost technologie, ale spíše nedostatečná infrastruktura.

OBRAZEM: Velkolepý i zablácený Rock for People nabídl nezapomenutelné zážitky

„V České republice momentálně neexistuje a v současnosti na ni asi není ani nějaký dlouhodobý plán,“ přiznává Hájková. S tezí o tom, že vodík tak trochu předbíhá dobu, souhlasí i zástupce Toyoty. „Vodíková mobilita je poměrně složité téma, co si budeme povídat,“ přiznává. „Ale stále věřím, že to je budoucnost,“ doufá.

Toyota už model auta na vodíkový pohon ve své flotile má. Druhá generace modelu Mirai se v Česku prodává od roku 2021, mezi propagovanými modely ale na festivalu chyběl. Přednost dostal plně elektrický model CHR Plus. Návštěvníci, kteří si zakoupili VIP lístky, pak mohli využít i kyvadlovou dopravu, která byla zajišťována plně elektrickými SUV BZ4X. VIP lístek se ale návštěvníkům poměrně prodraží. „Není to levná služba,“ přiznává Velička.

OBRAZEM: Mrholí i leje, ale rozlučka Megadeth dostala publikum do varu

„Když jste tu ve dvou celých pět dní, tak je to prostě jako dovolená. Spousta lidí to tak i bere. Myslím ale, že naše cílová skupina koresponduje s tou festivalovou,“ dodává. Podle Hájkové ale udržitelnost není výsadou jen dražších festivalů. „Třídit odpad může každý, mít zálohované kelímky taky. Co se týče dopravy, festival může alespoň apelovat na návštěvníky, aby přijeli hromadnou dopravou. A když už jedou autem, tak je dobré, aby ho naplnili. Může to být i dobrý způsob seznámení se,“ vyjmenovává. Právě společné cestování je pro návštěvníky Rock for People zdarma i bez VIP lístků, byť se nejedná o elektrická SUV.

Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem

Kyvadlový autobus doveze zájemce od hlavního nádraží až na hradecké letiště a k dispozici jsou bezplatně i sdílená kola. Kromě kelímků se zde pak zálohují i PET láhve a plechovky. „Velmi se nám to osvědčuje. Z odpadu jsme udělali ceninu. Když se chováte zodpovědně, systém vás odmění, není to o zákazech,“ komentuje Hájková. Třeba popelnici na papír by tu ale člověk hledal marně. Podle Hájkové nejsou potřeba, jelikož například tácky na jídlo jsou z kompostovaného materiálu.

Takové krabičky od cigaret či od kondomů ale pak končí ve směsi. Podobné je to i se sklem, které je v areálu sice zakázáno, není ale vyloučeno, že si ho návštěvník přiveze do kempu. „Ano, znamená to, že ho pak třídíme v kempech,“ přiznává Hájková. O tom, že ne vše je napoprvé neměnné pravidlo svědčí i příběh z doby těsně po pandemii covidu. „Navigační systém byl jenom v češtině. Pak nám došlo, že ho musíme předělat,“ uzavírá Hájková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Diva! Bohyně! hlásí zpěváci i sportovci. Kdo všechno zamířil na Farnou do Edenu?

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Ewa Farna má za sebou dva ze tří koncertů v pražském Edenu a sociální sítě se plní chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů z showbyznysu nebo slavných sportovců. V publiku jste mohli...

RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje

Premium
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu.(13. června 2026)

Tři roky po enormním ohlasu prvního koncertu v O2 areně si Ewa Farna opět zvedla laťku. Na stadionu v Edenu, kde vystoupí celkem třikrát, předvedla ještě výpravnější show, která bez přehánění snese...

Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem

Prezident Petr Pavel vyrazil na závěr festivalu Rock for People na kapelu Iron...

Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...

Hudebník Oliver Tree před smrtí vzkázal: Rodina nedostane ani pětník

Oliver Tree

Americký hudebník, performer a influencer Oliver Tree zemřel 14. června 2026 při tragické nehodě. Bylo mu 32 let. Jen o pár týdnů dříve mluvil v rozhovoru o tom, co se stane s jeho penězi. Všechno...

Arnold chce jen kávu, sušenky a mandle, hlásí pořadatel. Show stojí desítky milionů

Premium
Petr Větrovský se minulý týden potkal s Arnoldem Schwarzeneggerem.

Přípravy na příjezd Arnolda Schwarzeneggera do Prahy vrcholí. Za necelý týden přivítá palác Žofín legendárního hollywoodského herce, kulturistu a také bývalého guvernéra Kalifornie, který se na akci...

Zpívat nezvládnu, fandit ano. Rod Stewart zrušil koncert, pak řádil na MS ve fotbale

Britská hudební legenda Rod Stewart na zápase mistrovství světa ve fotbale. Jen...

Ostrou kritiku ze strany fanoušků si vysloužila britská hudební legenda Rod Stewart kvůli náhle zrušenému koncertu v Kalifornii. Zpěvák krok odůvodnil zdravotní indispozicí. Jen o pár hodin později...

16. června 2026  14:47,  aktualizováno  14:57

Kontejnery na papír tu nehledejte. Rock for People jde na udržitelnost po svém

Na hradeckém letišti začíná 31. ročník festivalu Rock for People. (10. června...

Jeden z největších tuzemských festivalů Rock for People má svůj letošní ročník za sebou. Kromě nadupaného line-upu a deštivého počasí se ale snaží řešit i ekologickou stopu. Zda zálohované PET lahve...

16. června 2026  14:16

RECENZE: Už mě nebaví písničky ohraný. Ewa Farna na novince plýtvá potenciálem

Premium
Zpěvačka Ewa Farna

Na prvním ze tří koncertů v pražském Edenu oznámila Ewa Farna překvapení – vydání nové desky ADHD Pop. Oficiálně vyšla v pondělí 15. června v 18:00, pro návštěvníky sobotního či nedělního vystoupení...

16. června 2026

Hollywoodem kdysi milovaný, nyní zatracovaný. Kevin Spacey míří do Prahy

Kevin Spacey v seriálu Dům z karet

Americký herec a dvojnásobný držitel Oscara Kevin Spacey míří do Prahy. V prosinci vystoupí v Paláci Žofín, kde divákům v rámci večera s názvem Kevin Spacey: Songs & Stories naservíruje v živém...

16. června 2026  12:45

Festival Banát chce zachránit mizející české vesnice. Přijede Dusilová i Rest

Z festivalu Banát (2025)

Hudební festival, ze kterého se zároveň stal projekt na záchranu celého regionu. I tak by se dal popsat Banát, který hlásí k patnácti letům existence svůj nejsilnější line-up vůbec. Do rumunské...

16. června 2026  11:30

Hurvínka vrátili na hranicích USA. Co řekl celníkům, doteď nevíme, smějí se z divadla

Vysíláme
Hosty pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové jsou ředitelka Divadla S+H Denisa...

Hurvínek nezestárl ani o den, přitom letos slaví stovku. Dřevěný uličník, který se poprvé objevil na jevišti 2. května 1926, dnes mluví hlasem čtyřiadvacetiletého Martina Trechy – teprve pátého...

16. června 2026

RECENZE: Na oscarové Once nedosáhne, ale pořád je to muzikantská Srdcovka

65 %
Paul Rudd a Nick Jonas ve filmu Srdcovka

Před devatenácti lety irský režisér John Carney vyhrál diváckou cenu festivalu Sundance s hudební romancí Once, jejíž aktéři Glen Hansard a Markéta Irglová pak dostali Oscara za nejlepší píseň. I...

16. června 2026  8:21

Moderátor Honza Dědek přesouvá 7 pádů z Primy na platformu Forendors

Talkshow 7 pádů Honzy Dědka se po skončení televizního formátu přesouvá

Moderátor Honza Dědek, který se nedomluvil s Primou na pokračování talkshow 7 pádů, pořad přesouvá na Forendors a další platformy. Talkshow 7 pádů Honzy Dědka funguje patnáct let. Začínala na...

16. června 2026

Hudebník Oliver Tree před smrtí vzkázal: Rodina nedostane ani pětník

Oliver Tree

Americký hudebník, performer a influencer Oliver Tree zemřel 14. června 2026 při tragické nehodě. Bylo mu 32 let. Jen o pár týdnů dříve mluvil v rozhovoru o tom, co se stane s jeho penězi. Všechno...

15. června 2026  17:33

RECENZE: Jodie Fosterová hraje v Soukromém životě zastydlou rašpli

50 % Premium
Z filmu Soukromý život

Do kin vstoupila zase jedna lékařka duší, která by sama potřebovala psychiatrickou pomoc. Odlišuje se však tím, že ji ve francouzském thrilleru Soukromý život hraje dvouoscarová hollywoodská hvězda...

15. června 2026

Spielberg chtěl režírovat Bonda. Dvakrát mě odmítli a teď na mě nemají, popisuje

Steven Spielberg na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Oscarový režisér Steven Spielberg prozradil, že toužil natočit bondovku. Odmítli ho dokonce dvakrát. Teď už by film o agentovi 007 odmítl a má i připravenou větu, kterou by producentům řekl.

15. června 2026  15:18

Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem

Prezident Petr Pavel vyrazil na závěr festivalu Rock for People na kapelu Iron...

Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...

15. června 2026  13:36,  aktualizováno  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.