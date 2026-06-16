Kontejnery na papír tu nehledejte. Rock for People jde na udržitelnost po svém

Velkým tématem letošního ročníku Rock for People bylo počasí. Prakticky celý festival buď přímo pršelo, nebo se návštěvníci areálu doslova brodili rozblácenými cestami mezi jednotlivými pódii. „Venkovní akce jsou obecně v područí počasí, což jsme viděli už v minulosti. V roce 2012 jsme tu měli velkou bouři, což znamenalo stopku pro vystoupení včetně koncertu kapely Faith No More, což byl headliner,“ vzpomíná pro iDNES.cz Radka Hájková, která je v týmu pořadatelů už celou řadu let a nyní se věnuje oblasti inkluze a udržitelnosti.
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Právě počasí má podle Hájkové vliv nejen na chování návštěvníků festivalu, ale i na udržitelnost jako takovou. „Nově máme na festivalu tým, který sleduje spotřebu vody a obecně její pohyb. Používáme vodu z nedalekého písníku, uchováváme ji v nádržích a používáme na sprchování a na splachování. Takže na základě těchto dat vidíme, jestli musíme vyjet doplnit vodu, nebo zda jí máme v nádržích dostatek,“ vyjmenovává Hájková.
Deštivé počasí ale může mít ve snaze o větší udržitelnost i negativní dopady. Zatažená obloha například příliš nesvědčí solárním panelům. „Fotovoltaika je jednou z možností,“ říká Michal Velička, šéf marketingu Toyoty pro Českou republiku.
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„Letos by to možná ale nevyrobilo ani tolik energie na kávovar,“ dodává se smíchem a ukazuje směrem k malé kavárně nacházející se přímo v zóně Toyoty. Solární panely ale v areálu již nějakou dobu fungují a nabíjejí dokonce jednu celou stage. „Využíváme soláry na nabíječky pro návštěvníky a pak tu máme Eco Flow stage, která je díky nim napájena,“ odhaluje Hájková.
Větší perspektivu než fotovoltaika by ale mohly mít v areálu hradeckého letiště spíše vodíkové generátory. „Už v roce 2021 jsme testovali, zda vodíkové generátory dokážou nahradit ty dieselové,“ vzpomíná Hájková. Překážkou pak není nedokonalost technologie, ale spíše nedostatečná infrastruktura.
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„V České republice momentálně neexistuje a v současnosti na ni asi není ani nějaký dlouhodobý plán,“ přiznává Hájková. S tezí o tom, že vodík tak trochu předbíhá dobu, souhlasí i zástupce Toyoty. „Vodíková mobilita je poměrně složité téma, co si budeme povídat,“ přiznává. „Ale stále věřím, že to je budoucnost,“ doufá.
Toyota už model auta na vodíkový pohon ve své flotile má. Druhá generace modelu Mirai se v Česku prodává od roku 2021, mezi propagovanými modely ale na festivalu chyběl. Přednost dostal plně elektrický model CHR Plus. Návštěvníci, kteří si zakoupili VIP lístky, pak mohli využít i kyvadlovou dopravu, která byla zajišťována plně elektrickými SUV BZ4X. VIP lístek se ale návštěvníkům poměrně prodraží. „Není to levná služba,“ přiznává Velička.
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„Když jste tu ve dvou celých pět dní, tak je to prostě jako dovolená. Spousta lidí to tak i bere. Myslím ale, že naše cílová skupina koresponduje s tou festivalovou,“ dodává. Podle Hájkové ale udržitelnost není výsadou jen dražších festivalů. „Třídit odpad může každý, mít zálohované kelímky taky. Co se týče dopravy, festival může alespoň apelovat na návštěvníky, aby přijeli hromadnou dopravou. A když už jedou autem, tak je dobré, aby ho naplnili. Může to být i dobrý způsob seznámení se,“ vyjmenovává. Právě společné cestování je pro návštěvníky Rock for People zdarma i bez VIP lístků, byť se nejedná o elektrická SUV.
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Kyvadlový autobus doveze zájemce od hlavního nádraží až na hradecké letiště a k dispozici jsou bezplatně i sdílená kola. Kromě kelímků se zde pak zálohují i PET láhve a plechovky. „Velmi se nám to osvědčuje. Z odpadu jsme udělali ceninu. Když se chováte zodpovědně, systém vás odmění, není to o zákazech,“ komentuje Hájková. Třeba popelnici na papír by tu ale člověk hledal marně. Podle Hájkové nejsou potřeba, jelikož například tácky na jídlo jsou z kompostovaného materiálu.
Takové krabičky od cigaret či od kondomů ale pak končí ve směsi. Podobné je to i se sklem, které je v areálu sice zakázáno, není ale vyloučeno, že si ho návštěvník přiveze do kempu. „Ano, znamená to, že ho pak třídíme v kempech,“ přiznává Hájková. O tom, že ne vše je napoprvé neměnné pravidlo svědčí i příběh z doby těsně po pandemii covidu. „Navigační systém byl jenom v češtině. Pak nám došlo, že ho musíme předělat,“ uzavírá Hájková.