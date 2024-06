Metal, punk i elektro. V Hradci Králové začíná festival Rock For People

Headlinerem prvního dne jsou The Prodigy, jejíž míchání ostrých beatů, znepokojivých samplů, bodavé elektroniky a hřmotných kytarových riffů otřáslo v devadesátých letech hudební scénou a alba jako Music For Jilted Generation nebo The Fat Of The Land jsou dodnes nedotknutelná.

Revoluční duch jejich hudby už dnes poněkud vyprchal, ale živě je to pořád šílená jízda, kterou se vyplatí nezmeškat. Dále jsou ve středu na programu křesťansky orientovaní nu-metalisté P.O.D., kapela Enter Shikari, zpěvák kapely Slipknot Corey Taylor, deathcoroví Thy Art Is Murder nebo domácí Fast Food Orchestra.

Čtvrteční večer bude v režii neopunkerů The Offspring, sympaťáků Parkway Drive, jejichž velkou devízou je rtuťovitý a charismatický frontman Winston McCall, dále rap metalová úderka Body Count s rapperem Ice-T v čele a své k programu druhého dne řekne i naše Vypsaná fiXa, která odehraje speciální narozeninový koncert s hostujícími kamarády z kapel Znouzectnost, Mňága a Žďorp a dalších.

Pátek bude ve znamení očekávaně velkolepé show Bring Me The Horizon, kteří mají aktuálně venku album Post Human: Nex Gen, což je vyloženě generační záležitost jako svého času Linkin Park. Z BMTH, jak se jejich název zkracuje, vyrostla velká, sebevědomá kapela. Na aktuální desce slyšíme elektroniku, metal, pop, emotivní refrény, breakdowny a ještě mnohem více.

Společnost jim bude dělat zpěvačka Avril Lavigne, pop punkoví Sum 41 a v neposlední řadě skupina Dogstar, v níž na basovou kytaru hraje herec Keanu Reeves, známý mimo jiné ze sérií Matrix a John Wick. V pátek na Rock For People vystoupí také na pódia se navrátivší dvojice The Ecstasy of Saint Theresa, neboli Jan P. Muchow a Kateřina Winterová.

Sobotnímu line-upu vévodí britský zpěvák Yungblud, glam rockoví revivalisté The Darkness, elektronická formace Pendulum a mezi metalovou komunitou napjatě očekávané vystoupení projektu Kerry King, což je all stars seskupení kolem bývalého kytaristy Slayer. Za bicími Paul Bostaph (rovněž ex-Slayer), zpívá Mark Osegueda z ceněných Death Angel,na druhou kytaru hraje Phil Demmel, bývalý člen Machine Head a baskytarista Kyle Sanders hrál ve skupině Hellyeah.

Speciálním hostem posledního dne bude zpěvák Petr Spálený v doprovodu Apollo Bandu.