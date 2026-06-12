GLOSA: Dvě tváře metalu. Limp Bizkit a Babymetal sytili Rock for People fastfoodem

Projekt Babymetal nemohl vzniknout nikde jinde než v Japonsku, tedy zemi, která se neštítí jakékoliv kulturní (a nejen té) bizarnosti. Zkombinovat tři nevinně vyhlížející dívenky ve vyzývavých šatičkách, zpívající sladké j-popové melodie, s rachotivým metalovým doprovodem a nazvat to celé transparentně Babymetal, aby každému okamžitě došlo, oč jde, je skvělý marketingový tah. Ovšem je to také hračka na jedno použití.
Má to švih, odpich, některé melodie v refrénech jsou opravdu superchytlavé, ale celé to má jakousi prefabrikovanou pachuť.