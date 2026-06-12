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GLOSA: Dvě tváře metalu. Limp Bizkit a Babymetal sytili Rock for People fastfoodem

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Koncert kapely Limp Bizkit na festivalu Rock for People (11. června 2026, Hradec Králové) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Jindřich Göth
  9:57
Vystoupení kapel Babymetal a Limp Bizkit, které zahrály na Rock for People ve čtvrtek na hlavní scéně, nabídla dva neortodoxní pohledy na metalovou hudbu. Ovšem jak japonské zpívající panenky, tak někdejší američtí prominenti žánru zvaného nu-metal ovšem vzbudili svými sety spíše rozpaky.

Projekt Babymetal nemohl vzniknout nikde jinde než v Japonsku, tedy zemi, která se neštítí jakékoliv kulturní (a nejen té) bizarnosti. Zkombinovat tři nevinně vyhlížející dívenky ve vyzývavých šatičkách, zpívající sladké j-popové melodie, s rachotivým metalovým doprovodem a nazvat to celé transparentně Babymetal, aby každému okamžitě došlo, oč jde, je skvělý marketingový tah. Ovšem je to také hračka na jedno použití.

Má to švih, odpich, některé melodie v refrénech jsou opravdu superchytlavé, ale celé to má jakousi prefabrikovanou pachuť.

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