Rock for People 2026: program, vstupenky, ubytování a doprava

Tereza Hrabinová
  16:02
Jeden z největších a nejstarších open-air festivalů v Česku se příští rok opět vrátí na bývalé letiště v Hradci Králové. Areál Park 360, vzdálený jen dva kilometry od centra města, přivítá Rock for People od 10. do 14. června 2026. A podle dosud oznámeného programu půjde o mimořádně silný ročník.
Fanoušci před koncertem Guns N’ Roses na hradeckém letišti (15. června 2025)

Fanoušci před koncertem Guns N’ Roses na hradeckém letišti (15. června 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Limp Bizkit patří mezi nejznámější kapely éry nu-metalu. Tuhle partu kolem...
Gorillaz. Celosvětový fenomén, který boří hranice hudby, vizuálu i žánrů.
Legendární Iron Maiden míří poprvé na Rock for People, v červnu 2026 zahraje v...
Legendární Iron Maiden míří poprvé na Rock for People, v červnu 2026 zahraje v...


Festival začne už ve středu 10. června a vyvrcholí v neděli 14. června 2026.

Program na Rock for People 2026

Dny konání festivalu a potvrzené kapely k 4. prosinci 2025
Středa 10. 6.Gorillaz (UK), Electric Callboy (DE), Megadeth (US), The Pretty Reckless (US), Alessi Rose (UK), Joey Valence & Brae (US), Letlive. (US), Static-x (US), Thrown (SE)
Čtvrtek 11. 6. Limp Bizkit (US), Papa Roach (US), Babymetal (JP), Breaking Benjamin (US), Social Distortion (US), Blood Incantation (US), Magnolia Park (US), Melrose Avenue (AU), The Royston Club (UK), Wohnout (CZ)
Pátek 12. 6.Bring Me The Horizon (UK), Three Days Grace (CA), A Day To Remember (US), Bilmuri (US), Basement (UK), Gatecreeper (US), Lottery Winners (UK), Mammoth (US), Unpeople (UK), Zero 9:36 (US)
Sobota 13. 6.Nothing But Thieves (UK), Badflower (US), Don Broco (UK), Malevolence (UK), President (UK), Sofian Medjmedj (CZ), Yonaka (UK)
Neděle 14. 6.Vianova (DE), Alter Bridge (US), Vianova (DE)

Vrcholem prvního festivalového dne bude vystoupení Gorillaz, mimo jiné držitelů Grammy i Brit Awards. Do Česka se vrátí po devíti letech a představí své deváté album The Mountain, které vyjde v březnu 2026. Zaznít však mají také hity, včetně Feel Good Inc., Clint Eastwood či DARE.

Po jedenácti letech se na Rock for People vrací i Limp Bizkit, jedna z nejvýraznějších ikon éry nu-metalu. Kapela kolem excentrického frontmana Freda Dursta vznikla v roce 1994 na Floridě a proslavila se dravým spojením metalu, hip hopu a alternativního rocku. Hity jako Break Stuff nebo cover Behind Blue Eyes dobývaly hitparády po celém světě. Přestože po roce 2005 prošli obdobím útlumu, v posledních letech znovu dokazují, že jejich směs energie, sarkasmu a groove stále funguje.

Putin je fajn chlapík. Rock for People zkoumá proruské názory lídra Limp Bizkit

Zcela zásadní událostí festivalu bude také premiérové vystoupení heavymetalové legendy Iron Maiden. Kapela, kterou v roce 1975 založil baskytarista Steve Harris, letos slaví 50 let na scéně a do Hradce přiveze exkluzivní dvouhodinový večerní set s největšími hity.

Výraznou hvězdou budou i britští Bring Me The Horizon. Festival tak vyslyšel jedno z nejčastějších přání fanoušků. Nezastavitelná a energická kapela v čele se sympatickým a charismatickým Olivem Sykesem přiveze show, která patří k tomu nejlepšímu na současné scéně tvrdší hudby.

Mezi další oznámené interprety patří například Nothing But Thieves, Electric Callboy, Papa Roach, Three Days Grace, Alter Bridge, A Day to Remember, The Pretty Reckless a mnozí další.

Zpěvačka Linkin Park Emily Armstrong na koncertě na festivalu Rock for People (14. června 2025, Hradec Králové).

Česká kapela Cocotte Minute vystoupila v závěru Rock for People. (15. června 2025)

Koncert švédské post-hardcorové formace Adept na Rock for People (15. června 2025)

Vstupenky na Rock for People 2026

Aktuální ceny jednodenních vstupenek:

  • Středa a čtvrtek: 2 990 Kč
  • Pátek a sobota: 2 690 Kč
  • Neděle: 2 290 Kč

Vícedenní vstupenky:

  • 4denní (středa – sobota): 5 190 Kč
  • 5denní (středa – neděle): 6 490 Kč

K dispozici jsou také varianty VIP vstupenek.

Ubytování na Rock for People 2026

Termín: 11.–13. června 2026

Místo konání: Park 360, Hradec Králové

Stanování je možné v cenově dostupném festivalovém kempu. Obecně není povoleno stavět stan přímo vedle auta – výjimku tvoří pouze Park/Caravan Camp. Širokou nabídku ubytování – od klasického campingu přes komfortnější glamping až po hotelové pokoje – najdete na oficiálním webu festivalu.

Kromě obchodu mělo Tesco na festivalu také svou stage. (17. června 2025)

Poslední den festivalu Rock for People byl horký. (15. června 2025)

Doprava na Rock for People 2026

  • Kyvadlová doprava: Mezi Parkem 360 a centrem Hradce Králové bude v dny konání festivalu jezdit v pravidelných časových intervalech speciální kyvadlová doprava.
  • Autem: Na místě je možné parkovat pouze na placeném parkovišti. Parkovací lístek si pořiďte dopředu, na místě nebude možné parkování zakoupit jinak než online. Organizátoři vám po zakoupení zašlou přesné instrukce příjezdu na festival, včetně doporučeného nájezdu na parkoviště.
  • Spolujízdou: Sdílenou jízdu si můžete najít přes partnera festivalu, aplikaci Yedem. Funguje na Androidu i iOS, při registraci použijte kód jedurfp.
  • Kiss & Ride: Pokud budete mít na festival odvoz, využijte stanoviště vyznačené v mapě.
  • Vlakem: Na hlavní nádraží Hradec Králové se pohodlně dostanete ze všech částí České republiky.
  • Autobusem: Z hlavního nádraží Hradce Králové pojede směrem k areálu autobus městské hromadné dopravy číslo 15 do zastávky Letiště.
  • Pěšky nebo na kole: Z centra města si můžete udělat také procházku. Nejkratší trasa, která má asi 2,5 km, vede po ulici Akademika Bedrny a dále po Jana Černého až do Parku 360. Stejnou cestou můžete jet i na kole. Stojany budou v areálu k dispozici, včetně oficiální stanice Nextbike. Nebo se můžete přidat k tradičnímu cykloputování z Prahy přes Kolín až do Hradce Králové s Rock for People Cyklojízdou.
  • Taxi: Ve spolupráci s 100TAXI mají organizátoři připravenou dopravu do festivalového areálu z Hradce Králové i opačným směrem za předem stanovené a zastropované ceny.
Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

