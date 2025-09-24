Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon

Chystaný 31. ročník Rock for People bude opět pětidenní. V neděli 14. června v rámci přidaného dne vystoupí heavymetalová legenda Iron Maiden, která v Hradci oslaví padesát let na hudební scéně.
Druhým oznámeným headlinerem jsou Bring Me The Horizon, kteří eklektickým mícháním stylů oslovují především mladší publikum. Pořadatelé oznámili prodloužené datum festivalu z původních třech dnů na termín 10. - 14. června 2026 a kromě prvních dvou headlinerů naservírovali balíček dalších 22 kapel, které příští léto zavítají do hradeckého Parku 360.
„Po až neuvěřitelně vydařeném letošním narozeninovém 30. ročníku festivalu v čele s Linkin Park jsem tak trochu tušil, že nebude vůbec jednoduché zachovat stejnou úroveň lineupu pro ročníky příští. Už teď ale mohu s klidným svědomím potvrdit, že následující rok bude opět famózní,“ říká zakladatel festivalu Michal Thomes, a dodává: „Rock for People 2026 se ponese znovu ve znamení plnění některých z mých snů v čele s Iron Maiden, kteří svojí hudbou formovali několik generací včetně mě.“
Návštěvníci se mohou dále těšit například na rock/metalové Papa Roach, The Pretty Reckless s výraznou frontwoman Taylor Momsenovou, německou metalcoreovou hvězdu Electric Callboy nebo Megadeth, kteří mimochodem nedávno oznámili, že se jejich kariéra po vydání chystaného alba a následným koncertním turné uzavře.