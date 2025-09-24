Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon

Festival Rock for People oznámil první hvězdná jména ročníku 2026. Do Hradce Králové dorazí Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Papa Roach, Electric Callboy nebo Megadeth. Prvním českým ohlášeným interpretem je kapela Wohnout.
Frontman Iron Maiden Bruce Dickinson na koncertě v Letňanech (31. května 2025,...

Frontman Iron Maiden Bruce Dickinson na koncertě v Letňanech (31. května 2025, Praha) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Koncert Iron Maiden v Letňanech (31. května 2025, Praha)
Kapela Iron Maiden a jejich maskot Eddie na koncertě v Letňanech (31. května...
Kapela Papa Roach
Kapela Megadeth
Chystaný 31. ročník Rock for People bude opět pětidenní. V neděli 14. června v rámci přidaného dne vystoupí heavymetalová legenda Iron Maiden, která v Hradci oslaví padesát let na hudební scéně.

Druhým oznámeným headlinerem jsou Bring Me The Horizon, kteří eklektickým mícháním stylů oslovují především mladší publikum. Pořadatelé oznámili prodloužené datum festivalu z původních třech dnů na termín 10. - 14. června 2026 a kromě prvních dvou headlinerů naservírovali balíček dalších 22 kapel, které příští léto zavítají do hradeckého Parku 360.

„Po až neuvěřitelně vydařeném letošním narozeninovém 30. ročníku festivalu v čele s Linkin Park jsem tak trochu tušil, že nebude vůbec jednoduché zachovat stejnou úroveň lineupu pro ročníky příští. Už teď ale mohu s klidným svědomím potvrdit, že následující rok bude opět famózní,“ říká zakladatel festivalu Michal Thomes, a dodává: „Rock for People 2026 se ponese znovu ve znamení plnění některých z mých snů v čele s Iron Maiden, kteří svojí hudbou formovali několik generací včetně mě.“

Návštěvníci se mohou dále těšit například na rock/metalové Papa Roach, The Pretty Reckless s výraznou frontwoman Taylor Momsenovou, německou metalcoreovou hvězdu Electric Callboy nebo Megadeth, kteří mimochodem nedávno oznámili, že se jejich kariéra po vydání chystaného alba a následným koncertním turné uzavře.

