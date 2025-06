Hudba a fantastický drink – nejlepší kombinace! | foto: Archiv Rock For People, Shutterstock

Festival letos slaví 30. výročí a vstupenky jsou už beznadějně vyprodané. K dispozici zbývá jen několik posledních lístků na narozeninový pátý den, kdy vystoupí legendární Guns N’ Roses a dalších 19 kapel.

„Rozpočet letošního ročníku je téměř 300 milionů. Oproti loňskému ročníku vzrostl o 100 milionů, řekli jsme si, že když už máme to jubileum, tak ať to stojí za to,“ komentuje šéf festivalu Michal Thomes.

Na Rock for People vystoupí přes 150 kapel

Linkin Park Nejdražší interpreti v historii RfP zahrají na festivalu v nové sestavě. Původní zpěvák skupiny Chester Bennington v roce 2017 spáchal sebevraždu, formace poté na sedm let přerušila činnost Místo za mikrofonem po zesnulém Chesteru Benningtonovi zaujala Emily Armstrongová ze skupiny Dead Sara. Dalším nováčkem je bubeník Colin Brittain, který nahradil Roba Bourdona.

Vedle Guns N’ Roses budou hlavními hvězdami Linkin Park, Slipknot, Sex Pistols nebo Avenged Sevenfold. Dále vystoupí například na Biffy Clyro, Fontaines D.C., Awolnation, Kneecap, Jerryho Cantrella (Alice in Chains), Skillet, IDLES nebo In Flames.

„Z českých interpretů letos vystoupí například David Koller se speciálním setem, The Prostitutes, Vladimir 518 společně se 7krát3 a již tradičně nesmí na festivalu chybět Vypsaná fiXa. Mladší publikum určitě potěší Smack One a P Money, Annet X a Nobodylisten nebo Mat213,“ komentoval zakladatel Rock for People Michal Thomes.

Emily Armstrongová je novou zpěvačkou kapely Linkin Park (Los Angeles, 5. září 2024). Kapela Guns N’ Roses.

Místo konání festivalu

Festival se koná na bývalém letišti v Hradci Králové, v Parku 360, dva kilometry od centra města. Toto moderní festivalové areálové zázemí v prostoru bývalého vojenského letiště nabízí velkou kapacitu, několik pódií, stanové městečko i doprovodné aktivity. Festival se tam přesunul v roce 2007 z Českého Brodu, kde probíhal od svého vzniku v roce 1995.

Park 360 je využíván i pro další kulturní akce, ale Rock for People je jeho největší a nejznámější událostí.

Jak se tam dostat

Kyvadlová doprava: Mezi Parkem 360 a centrem Hradce Králové bude v dny konání festivalu jezdit v pravidelných časových intervalech speciální kyvadlová doprava.

Autem: Pokud přijíždíte na festival autem, mějte na paměti, že na místě je možné parkovat pouze na placeném parkovišti. Parkovací lístek si pořiďte dopředu, na místě nebude možné parkování zakoupit jinak než online. Organizátoři vám po zakoupení zašlou přesné instrukce příjezdu na festival, včetně doporučeného nájezdu na parkoviště.

Guns N’Roses revival Koncert Davida Kollera ve Foru Karlín (4. prosince 2024, Praha) Frontman kapely Vypsaná Fixa Márdi na Majálesu Pardubice 2025. (17. května 2025) Annet X na Elite Model Look 2024

Spolujízdou: Sdílenou jízdu si můžete najít přes partnera festivalu, aplikaci Yedem. Funguje na Androidu i iOS, při registraci použijte kód jedurfp. Druhou možností je oficiální událost Spolujízda na #RfP 2025 na Facebooku.

Kiss & Ride: Pokud máte na festival odvoz, využijte stanoviště vyznačené v mapě.

Vlakem: Na hlavní nádraží Hradec Králové se pohodlně dostanete ze všech částí České republiky. Využijte nabídku Českých drah Vlak+ Rock for People – slevu 30 % na zpáteční jízdenku.

Autobusem: Z hlavního nádraží Hradce Králové pojede směrem k areálu autobus městské hromadné dopravy číslo 15 do zastávky „Letiště“.

Pěšky nebo na kole: Z centra města si můžete udělat také procházku. Nejkratší trasa, která má asi 2,5 km, vede po ulici Akademika Bedrny a dále po Jana Černého až do Parku 360. Stejnou cestou můžete jet i na kole. Stojany budou v areálu k dispozici, včetně oficiální stanice Nextbike. Nebo se můžete přidat k tradičnímu cykloputování z Prahy přes Kolín až do Hradce Králové s Rock for People Cyklojízdou.

Taxi: Ve spolupráci s 100TAXI mají organizátoři připravenou dopravu do a z festivalového areálu z Hradce Králové za předem stanovené a zastropované ceny. Mějte připravenou hotovost.

Udržitelnost je tady velké téma

Festival Rock for People je dlouhodobě průkopníkem ekologického přístupu k pořádání akcí. V Bruselu dokonce získal ocenění v evropské soutěži Generali SME EnterPRIZE, která oceňuje firmy s udržitelným přístupem k podnikání.

V areálu třídí sedmnáct druhů odpadu, používá převážně zálohované nádobí, využívá bezemisní dopravu a rok od roku roste nabídka rostlinné stravy.

„Kromě využití solární energie či energie zeleného vodíku při pohánění některých stagí letos například využíváme takzvanou šedou vodu. Vodu, kterou naši fanoušci využijí ve sprchách, poté použijeme ještě jednou na splachování toalet. Tím ušetříme celkovou spotřebu a ulehčíme tak celému komplexnímu vodnímu hospodářství festivalu,“ vysvětluje Thomes.

Do roku 2030 chce festival dosáhnout energetické soběstačnosti areálu Park 360.

Praktické informace Lístky z druhé ruky Organizátoři důrazně varují před nákupem z neověřených zdrojů, zejména na sociálních sítích nebo přes podvodné stránky (např. Viagogo, Onlineticketshop). Riziko podvodu je vysoké a falešné vstupenky nebudou na místě akceptovány.

Pro bezpečný nákup lístků z druhé ruky využívejte pouze oficiálního partnera festivalu, platformu ticketswap.cz. Cashless platby Hotovost na festivalu nebude potřeba.

Platit se bude pomocí náramku s čipem, který přiložíte k zařízení a prodejce vám ukáže částku i zůstatek. Pro snadnější online dobíjení a přehled doporučujeme stáhnout mobilní aplikaci NFCtron. Ubytování Je potřeba zajistit předem.

Stanovat je možné v cenově dostupném kempu, vedle auta to není obecně dovoleno, výjimkou je Park/Caravan Camp. V areálu je k dispozici i komfortnější glamping, který je již ale v současnou chvíli vyprodaný. Podrobnější info najdete na oficiálním webu. Bezbariérový přístup Celý festivalový areál je z velké části bezbariérový, protože se nachází na rovinatém terénu letiště.

Pro návštěvníky na vozíčku jsou tradičně připraveny vyvýšené rampy u hlavních pódií, aby měli dobrý výhled nad davem. Dobíjení telefonů Mobilní telefony si návštěvníci mohou dobít na mnoha stanovištích rozmístěných po celém areálu. K dispozici bude také možnost zapůjčení powerbanky.

Židovské obci vadí koncert severoirských raperů

Letos předfestivalové přípravy doprovázejí i kontroverze ohledně plánovaného koncertu severoirské rapové skupiny Kneecap. Proti jejich vystupování na akci se ostře ohradila Federace židovských obcí ČR otevřeným dopisem organizátorům akce. Kapela podle nich podporuje extremistické a teroristické organizace a šíří antisemitismus.

Kapela Kneecap

„Festival Rock for People je apolitický a je postavený na respektu ke svobodě projevu v rámci umělecké tvorby, na jejímž základě interprety vybíráme. Každý účinkující nese odpovědnost za svůj projev v souladu se zákony. Na festivalu vystoupí téměř 200 interpretů, což nabízí fanouškům široké možnosti výběru,“ okomentovali situaci pořadatelé s tím, že zvažují další kroky.