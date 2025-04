ndr Jindřich Göth Autor:

11:52

Jubilejní 30. ročník festivalu Rock for People, který od 11. do 15. června 2025 v hradeckém Parku 360 rozproudí 50 tisíc fanoušků, má finální lineup. Pořadatelé oznámili 40 kapel z česko-slovenské scény, například Davida Kollera, The Prostitutes nebo Vladimira 518.