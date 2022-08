Končíme čistým řezem. Startuje poslední ročník Rock For Churchill

Rock For Churchill byl multižánrový festival, měl na něm prostor rock, pop, ska, reggae, hip hop, techno a další styly. První ročník se konal v roce 2000, přičemž původně šlo o benefiční akci na podporu kostela sv. Jakuba Velkého. První tři roky byl jednodenní s převážně regionálními kapelami jako Dr. Lahvin Band, Grock nebo Vopruz gengu jablečnýho knedlíku.

Zlom nastal v roce 2004, kdy se festival prodloužil na dva dny a pořadatelé si troufli na známější kapely jako Hypnotix, Gaia Mesiah nebo Škwor. Postupem let se na programu objevovala i větší jména jako J. A. R., Vypsaná fiXa, Tata Bojs, Prago Union a další. Přibývali také zahraniční účinkující, zahráli si zde například Lamb, The Subways, Dubioza Kolektiv, Ed Rush, Transglobal Underground a mnozí další. Letos festival přivítá například Xaviera Baumaxu, PSH, Crystal Distortion nebo Zebrahead.

Z jakého, nebo možná spíš z jakých důvodů je letošní ročník Rock For Chruchill poslední?

Máme za sebou více než dvacet festivalových let. Od prvního ročníku připravuje festival víceméně stejná parta lidí, která si kdysi řekla, že by bylo fajn mít ve Vroutku dobrou akci. Té partě kamarádů za ta léta přibyly roky a do života vstoupily i další povinnosti jako rodina, práce a podobně. Ptali jsme se sami sebe, jestli ještě máme čas, šťávu a energii pouštět se každý rok do tak velkého dobrodružství, jakým Rock For Churchill je. Letos jsme to rozsekli s tím, že té šťávy máme akorát tak na poslední ročník.

Jak dlouho ve vás rozhodnutí festival ukončit zrálo?

Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Už pár let jsme se o tom bavili, zvažovali jsme i různé varianty menšího festivalu, ale nakonec zvítězil model „čistý řez“.

Bude poslední ročník něčím výjimečný, samozřejmě kromě toho, že bude poslední?

Když jsme dávali dohromady letošní line up, snažili jsme se, aby v něm nechyběli interpreti, které mají naši dlouholetí návštěvníci rádi a kteří tak nějak patří k festivalu ve Vroutku. Jsme rádi, že máme v programu Dub FX, Asian Dub Foundation, GusGus, S. P. Y a taky řadu domácích kapel, které k nám opakovaně a rády jezdily.

S koncem něčeho se sluší rekapitulovat, ohlédnout se zpět, bilancovat. Když si vybavíte uplynulé ročníky, je mezi nimi některý, který vám utkvěl v paměti a stojí za připomenutí?

V paměti utkvěly tři ročníky. Ten pátý, kdy jsme se poprvé rozšířili na dva dny, zabookovali slavné domácí kapely a čekali, kolik přijde nebo nepřijde lidí. Moc jich nepřišlo a festival skončil slušným provarem. Zpětně jsme za tuhle zkušenost vděční, protože nám včas ukázala, že stavění vzdušných zámků může mít taky rychlý konec. Další dva ročníky, na které vzpomínáme, jsou patnáctý z roku 2014 a dvacátý, který se konal o pět let později. Na oba ročníky se nám podařilo trefit super line up a k tomu sedlo i počasí.

V loňském roce jste se po akci Rock For Churchill na výletě, kdy se festival přesunul do Prahy na Výstaviště a do Lucerna Music Bar Open Air, „vrátili domů“ do Vroutku. Myslíte, že koncem Rock For Churchill končí i festival na Myslivně?

Nemyslím si, že vznikne na Myslivně nějaký další festival v podobném rozsahu jako Rock For Churchill.