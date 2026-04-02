RECENZE: Mám fofr, dej mi svý ASL. Robyn je zpět, zpívá o lásce a japonském pornu

Jindřich Göth
  8:12
Po osmi letech se fanoušci švédské popové zpěvačky Robyn konečně dočkali jejího nového alba. Dalo by se namítnout, že ani ne půlhodinová stopáž je snad až příliš krátká, ale za prvé – nejsme v ranku progresivního metalu a za druhé – k čemu výtky, když je deska Sexistential od začátku do konce synth popová hitová jízda bez vycpávek.
Zpěvačka Robyn | foto: Profimedia.cz

Robyn, rodným jménem Robin Miriam Carlsson, debutovala v roce 1995 albem Robyn Is Here. Následovaly desky My Truth (1999) a Don’t Stop The Music (2002). Průlom přišel v roce 2005 s nahrávkou, nazvanou prostě Robyn, s hity With Every Heartbeat a Who’s That Girl, kterou spoluprodukovala švédská tajuplná sourozenecká dvojice The Knife.

Na této desce Robyn prakticky rezignovala na vlivy urban popu a R&B, které zněly na předchozích albech, a přiklonila se k přímočarému syntezátorovému popu té nejvyšší kvality.

Nejinak tomu bylo na albech Body Talk, Honey a platí to i pro Sexistential. Desku plnou touhy po intenzivním prožitku a erotiky – bez ulepené lascivnosti – startuje na tepajícím klubovém beatu a euforickém refrénu postavená Really Real. Následuje Dopamine, první známka toho, že Robyn chystá nový materiál. Intenzivní taneční hitovka o chemických procesech v našem mozku, o emocích a také o vztahu mezi vědou a náboženstvím. Přesněji řečeno tím exaktním, co si lze osahat, a tím, co nás přesahuje.

V Blow My Mind Robyn a její spolupracovníci – možná nevědomky, těžko říct – listují slabikářem elektronické hudby jménem Kraftwerk. Strojový rytmický tep téhle písně připomíná slavnou Die Roboter od německých vizionářů. V Sucker for Love Robyn zpívá, že láska je vážná věc, žádný vtip, a že vše, co se zdálo pevné a nerozbitné, může snadno dojít úhony. Není žádný důvod jí nevěřit.

Sexistential

80 %

Robyn

It Don’t Mean a Thing je o vypořádání se s rozpadlým vztahem – soudě dle textu, v němž Robyn zmiňuje vlastní jméno – silně autobiografická věc. Její melodie a nostalgický náboj na jazyku sládnou a hořknou zároveň. Přesně tak, jak to umí ty nejlepší popové songy.

Perlou po textové stránce je titulní Sexistential, v jejímž úvodu Robyn odsekává verše jako „se** na appky potřebuju IRL“ (zkratka pro In Real Life, tedy ’ve skutečném životě’, používaná v online komunikaci) „mám fofr, takže mi dej svý ASL“ (Age/Sex/Location neboli věk/pohlaví/místo – zkratka pro online domlouvání schůzek), „se** na svobodný matky, nikoho nesoudím, sedím doma v teplákách a koukám na pikantní hentai“ (hentai je specifický druh japonského animovaného porna) a podobně.

Hudebně jde o roztěkaný, nervózní song s poletujícím Robyniným zpěvem a zamotaným beatem. Dech albu nedochází ani ve finále. Light Up je velkolepá taneční adrenalinová injekce do srdce a závěrečná Into The Sun zatahuje oponu v takovém stylu, že ihned po jejím dohrání pouštíte album automaticky znovu.

U dámy se sice nesluší hovořit o věku, nicméně Robyn ve svých 46 letech natočila svěží album, které se může směle podívat do očí deskám, jež točí její mladší pěvecké kolegyně. A Sexistential si může naplno užít i ještě o pár let starší recenzent, aniž by se cítil nepatřičně či trapně, že se snaží vecpat někam, kde o něj nikdo nestojí.

