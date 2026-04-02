RECENZE: Mám fofr, dej mi svý ASL. Robyn je zpět, zpívá o lásce a japonském pornu
Robyn, rodným jménem Robin Miriam Carlsson, debutovala v roce 1995 albem Robyn Is Here. Následovaly desky My Truth (1999) a Don’t Stop The Music (2002). Průlom přišel v roce 2005 s nahrávkou, nazvanou prostě Robyn, s hity With Every Heartbeat a Who’s That Girl, kterou spoluprodukovala švédská tajuplná sourozenecká dvojice The Knife.
Na této desce Robyn prakticky rezignovala na vlivy urban popu a R&B, které zněly na předchozích albech, a přiklonila se k přímočarému syntezátorovému popu té nejvyšší kvality.
Nejinak tomu bylo na albech Body Talk, Honey a platí to i pro Sexistential. Desku plnou touhy po intenzivním prožitku a erotiky – bez ulepené lascivnosti – startuje na tepajícím klubovém beatu a euforickém refrénu postavená Really Real. Následuje Dopamine, první známka toho, že Robyn chystá nový materiál. Intenzivní taneční hitovka o chemických procesech v našem mozku, o emocích a také o vztahu mezi vědou a náboženstvím. Přesněji řečeno tím exaktním, co si lze osahat, a tím, co nás přesahuje.
V Blow My Mind Robyn a její spolupracovníci – možná nevědomky, těžko říct – listují slabikářem elektronické hudby jménem Kraftwerk. Strojový rytmický tep téhle písně připomíná slavnou Die Roboter od německých vizionářů. V Sucker for Love Robyn zpívá, že láska je vážná věc, žádný vtip, a že vše, co se zdálo pevné a nerozbitné, může snadno dojít úhony. Není žádný důvod jí nevěřit.
Sexistential
Robyn
It Don’t Mean a Thing je o vypořádání se s rozpadlým vztahem – soudě dle textu, v němž Robyn zmiňuje vlastní jméno – silně autobiografická věc. Její melodie a nostalgický náboj na jazyku sládnou a hořknou zároveň. Přesně tak, jak to umí ty nejlepší popové songy.
Perlou po textové stránce je titulní Sexistential, v jejímž úvodu Robyn odsekává verše jako „se** na appky potřebuju IRL“ (zkratka pro In Real Life, tedy ’ve skutečném životě’, používaná v online komunikaci) „mám fofr, takže mi dej svý ASL“ (Age/Sex/Location neboli věk/pohlaví/místo – zkratka pro online domlouvání schůzek), „se** na svobodný matky, nikoho nesoudím, sedím doma v teplákách a koukám na pikantní hentai“ (hentai je specifický druh japonského animovaného porna) a podobně.
Hudebně jde o roztěkaný, nervózní song s poletujícím Robyniným zpěvem a zamotaným beatem. Dech albu nedochází ani ve finále. Light Up je velkolepá taneční adrenalinová injekce do srdce a závěrečná Into The Sun zatahuje oponu v takovém stylu, že ihned po jejím dohrání pouštíte album automaticky znovu.
U dámy se sice nesluší hovořit o věku, nicméně Robyn ve svých 46 letech natočila svěží album, které se může směle podívat do očí deskám, jež točí její mladší pěvecké kolegyně. A Sexistential si může naplno užít i ještě o pár let starší recenzent, aniž by se cítil nepatřičně či trapně, že se snaží vecpat někam, kde o něj nikdo nestojí.
Recenze: Nepolapitelný 50 %, Hříšníci 65 %, Hranice lásky 55 %, Quantum of Solace 60 %, Koza 55 %, Tony má plán 70 %, Modrá krev 65 %, Bábovky 55 %, Vévodkyně 60 %, Bratři a sestry 40 %, Hra na hraně 40 %
To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio
Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....
Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda
Skupina Olympic se v pražském kině MAT loučila se svým bývalým klávesistou Jiřím Valentou, který ve věku 66 let spáchal sebevraždu. Přišla řada přátel. Na hudebníka kromě kolegů z kapely zavzpomínal...
Šíp, Kolářová i syn s Oscarem. Kdo přišel popřát Svěrákovi k devadesátce
Komponovaný večer, který k sobotním devadesátinám Zdeňka Svěráka hostilo Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, navštívily desítky známých tváří herců, moderátorů či zpěváků. Popřát ústřednímu...
„Když vy jste tak blbá.“ Urbánková přišla o dítě, prsa i majetek, skončila v klášteře
Byla první zpěvačkou v Československu, která ze svého hendikepu udělala přednost. Zprvu zpívala bez brýlí a styděla se za to, že je nosí. Když je však začala používat jako módní doplněk, karta se...
KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?
S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...
KVÍZ: Slavice i dračice. Máte přehled v pěvecké kariéře a životě Lucie Bílé?
Svým nezaměnitelným hlasem dokáže popově hladit i metalově trhat na kusy. V rámci jedné písničky umí být tklivá, něžná, dojemná, panovačná i sarkastická. Jedna z našich dlouhodobě nejpopulárnějších...
Světu nerozumím a řešení neznám. Dcerám proto v herectví nebráním, říká Hanuš
Hned dvě ze tří dcer Miroslava Hanuše se vydaly v otcových stopách. „Jsem v té profesi šťastnej a uživím se,“ vysvětluje herec ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz, jaký měly doma příklad. Nyní se Hanuš...
Místo Nicholsona chtěli Čelisti. Synové Formana o velké noci v Hollywoodu
Proč dali jako děti přednost Čelistem před tátovým oscarovým dramatem? Jak jejich dědeček v hotelu „ulovil“ představitele inspektora Columba a proč jim komunisté zakázali nosit bundy s americkou...
RECENZE: Nejsem cvok! opakuje Holub Mihulové, až se z toho psycholožka zblázní
Vtipný a odpočinkový večer nabízí březnová novinka pražského Divadla Kalich nazvaná Nejsem cvok! V hlavní roli zde exceluje Radek Holub v úloze puntičkářského morouse, jemuž neznámý přízrak naruší...
GLOSA: Elsa kouzlí, Anna laškuje, Olaf baví. Ledové království v Karlíně zvládli
Převést populární film na jeviště je vždy riskantní. Pokud je to notoricky známý animák s hromadou kouzel, zdá se to až nemožné. V případě Ledového království, které se po Broadwayi a West Endu...
KVÍZ: Sedma a Bubáček. Vyhrajte v soutěžním kvízu dva knižní tituly Jaroslava Foglara
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vycházejí v jednom společném svazku Historie Svorné sedmy...
Sitcom z protektorátu diváci nečekali, případné pohoršení vítám, říká Dianiška
Málem se stal elektrotechnikem, ale naštěstí včas zažil divadelní katarzi. Dnes je Tomáš Dianiška nejen známým hercem, ale také jedním z nejoceňovanějších tvůrců současnosti, který si kritiky i...
RECENZE: Je libo veletrh rakví? Hybnerová pojala pohřeb jako vtipnou klauniádu
Velice vtipně si s tématem smrti, rakví a oborem pohřebnictví poradila Vanda Hybnerová. V autorské novince nazvané Funerál, která balancuje na hraně klauniády a pohybového divadla, se představila...
Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži
Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...
TELEVIZIONÁŘ: Tony má plán. Přestože takřka celý příběh stráví v kufru
Akční krimikomedie Tony má plán, jejíž televizní premiéra se odehraje v sobotu na programu Prima Cool, diváky dokonale odpoutá od tradičního velikonočního naladění, i když její hrdina svým způsobem...
Únosy, manipulace, závislost. Smrtící koktejl si Iveta Bartošová namíchala sama
Pokud bychom měli vybrat jedinou osobnost z oblasti tuzemské popmusic, která je ztělesněním pohnutého osudu, byla by to bezesporu Iveta Bartošová. Její cesta v záři reflektorů byla lemovaná mnoha...
Budoucnost, ve které se fantazie trestá. Laterna magika nacvičila Barona Prášila
Laterna magika finišuje na prknech Stavovského divadla přípravu nové multižánrové inscenace Baron Prášil. Příběh vypravěče neuvěřitelných příběhů, kterého okolí považuje za vyvrhela, zpracovalo...