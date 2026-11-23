Vystoupení Massive Attack slibuje průřez jejich umělecky vydatnou diskografií. Upozornili na sebe debutem Blue Lines z roku 1991 se dostali z Bristolu do celého světa a následující alba Protection (1994) a Mezzanine (1998) z nich udělala jednu z nejzásadnějších skupin elektronické scény.
Hutné basové linky a jedinečná fúze hip hopu s temnou elektronikou daly základ žánru, který dostal označení trip hop. Hity jako Unfinished Symphathy, Angel, Dissolved Girl, Inertia Creeps nebo Teardrop jsou součástí hudebního kánonu a znějí například ve filmu Matrix nebo coby úvodní zněla v seriálu Dr House.
Do Česka se Massive Attack vrátí po devíti letech a dost pravděpodobně půjde o jejich největší koncert u nás. Odpovídat tomu bude i početná produkce a nároky, které na zajištění své show interpret má. Kapela chystá interaktivní program pracující s daným místem, včetně davu a prostředí samotného.
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„O toto jméno jsme usilovali dlouho. Pionýři trip hopu, aktivně bojující za životní prostředí třeba tím, že během svých vystoupení minimalizují uhlíkovou stopu. I když plnohodnotnou nahrávku vydali naposledy na začátku minulé dekády, Massive Attack z umělecké scény rozhodně nezmizeli. Ať už vydávanými singly, tak zejména živou show.
Ta je nejen hudebním požitkem, ale také vizuální podívanou, na které hudebníci už několik let intenzivně pracují a zdokonalují ji, aby v očích návštěvníků koncertu zrcadlila co nejaktuálněji světové dění. Věřím, že právě naše festivalová scéna s perfektní technikou nabídne publiku ten nejlepší zážitek,“ komentuje umělecký ředitel Filip Košťálek nejčerstvější přírůstek ve festivalovém line upu.
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V programu se dále nově objevuje britský hudebník a písničkář Myles Smith, který prorazil miliardovým hitem Stargazing. Že nejde o jednohitový zázrak dokazuje jeho letošní album My Mess, My Heart, My Life., s nímž vyrazil letos na podzim na turné po Evropě a Velké Británii. V červenci zavítá premiérově také do Česka. Prvně u nás zahrají také irští folkaři Kingfishr. Z britských ostrovů přijede projekt Rhumba Club, za kterým stojí hudebník Tom Falle. Jeho tvorbu mohou znát diváci aktuálního snímku režiséra Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky. Zahraniční line up doplňuje pak ještě švédsko-ukrajinská hudebnice Olga Myko a havajský rodák Mike Love.
Z českých zástupců chystaného ročníku zmiňme kapely Monkey Business, Midi lidi, Mig 21, Mňága a Žďorp nebo Zrní.