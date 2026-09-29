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Bezkonkurenční showman. Robbie Williams vystoupí na Colours of Ostrava

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  9:04
Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)

Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Zpěvák Robbie Williams
Robbie Williams vystoupil na udílení cen Brit Awards 2026 v britském...
Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)
Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)
18 fotografií
Prvním oznámeným jménem programu 24. ročníku Colours of Ostrava, který se uskuteční od 21. do 24. července, je britský zpěvák, hudebník a showman Robbie Williams. Do Ostravy přiveze své aktuální album Britpop, ale připomene také třicet let od vydání debutu s hitem Let Me Entertain You.

Robbie Williams patří k umělcům, jejichž jméno přesahuje hranice hudebního žánru i generací. Na scéně se pohybuje od roku 1990, kdy jako šestnáctiletý nastoupil do boybandu Take That. Po odchodu z kapely v roce 1995 se vydal na sólovou dráhu a už o rok později začal psát další kapitolu kariéry, která z něj udělala jednu z nejúspěšnějších britských popových hvězd.

Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)
Zpěvák Robbie Williams
Robbie Williams vystoupil na udílení cen Brit Awards 2026 v britském Manchesteru. (28. února 2026)
Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)
18 fotografií

Jeho sólový debut Life Thru a Lens vyšel v roce 1997 a přinesl mimo jiné skladby Angels a Let Me Entertain You, které se staly největšími hity a stálicemi zpěvákova repertoáru. Ten následně doplnily singly jako Millennium, Rock DJ, Supreme, Feel nebo She’s the One. Robbie Williams má na kontě třináct studiových alb, šestnáct britských albových jedniček, rekordních osmnáct Brit Awards a stovky vyprodaných koncertů.

„Robbie Williams je pro mě především persona. Je to člověk, kterého znáte, i když třeba nejste jeho fanouškem. Za více než tři desetiletí dokázal zůstat relevantní, měnit se, překvapovat a přitom si zachovat vlastní tvář. A právě takové osobnosti chceme na Colours přivážet. Umělce, kteří mají za sebou silný příběh, velké písně a zároveň dokážou vytvořit okamžik, který si člověk zapamatuje i dlouho po skončení koncertu,“ říká umělecký ředitel Colours of Ostrava Filip Košťálek.

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Po samostatných koncertech v Praze půjde o zpěvákovu českou festivalovou premiéru. Jeho živá vystoupení dlouhodobě stojí na kombinaci hudebního programu, energie, humoru, nadhledu a přímého kontaktu s publikem. Jedním z vrcholů jeho koncertní kariéry byly například tři vyprodané koncerty v Knebworthu v roce 2003, které během jediného víkendu navštívilo 375 tisíc lidí. O tři roky později pak jeho turné Close Encounters vytvořilo rekord v počtu vstupenek prodaných během jediného dne.

„Robbieho charisma se vám zaryje pod kůži od první vteřiny, kdy se objeví na pódiu v záři reflektorů. Na jeho koncert jsem šel v pozici absolutního nefanouška. Po devadesáti minutách jsem ale odcházel jako podporovatel a jeho show doporučuji všem svým známým. Je to jako když se v kinech objeví kvalitní komedie, která vás pobaví, ale zanechá ve vás něco víc než jen smích. Po tomto koncertu si budete přát, aby ta chvíle nekončila. A hity z koncertu si budete prozpěvovat i další týden. Robbie Williams je už dnes legendou, která je nejen hvězdou hudebních žebříčků, ale také skvělým vypravěčem a entertainerem,“ doplňuje Filip Košťálek.

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Robbie Williams zahájí programovou cestu k 24. ročníku Colours of Ostrava. Festival se v roce 2027 opět uskuteční v Dolních Vítkovicích. V prostředí, kde se bývalé železárny stávají kulisou pro koncerty světových i domácích hvězd, jedinečné a různorodé formy a žánry hudby, divadla, umění a debat. V historii se na festivalu představili osobnosti a interpreti jako Bob Geldof, Sinéad O´Connor, Björk, Sting, Iggy Pop, Alanis Morissette, Tame Impala, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Sigur Rós, N.E.R.D. nebo The Cure. Chystaný ročník se uskuteční od 21. do 24. července 2027.

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