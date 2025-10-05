Turci zrušili koncert Robbieho Wiliamse. Kvůli židovské manželce a dětem čelil útokům

Turecké úřady zrušily z důvodu bezpečnosti koncert britskému zpěvákovi Robbiemu Williamsovi v Istanbulu, kde měl v úterý odehrát svůj poslední koncert v rámci turné Britpop. Stalo se tak poté, co zpěvák čelil zejména na sociálních sítích obviněním, že je sionista. Umělec se v minulosti svěřil, že jeho manželka je židovka a své děti vychovávají ve stejné víře.
Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)

Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

„To poslední, co bych kdy chtěl, je ohrozit bezpečnost svých fanoušků – jejich bezpečnost a ochrana jsou na prvním místě,“ prohlásil zpěvák podle listu The Independent v reakci na zrušení koncertu. Williams je ženatý s Aydou Field Williamsovou, ženou tureckého původu, jejíž matka je židovského vyznání.

„Vychovávám své děti jako židy a jsem vděčný židovskému národu,“ prohlásil Williams v roce 2023 během svého koncertu v Tel Avivu. „Moje žena je židovka, takže moje děti jsou židy. Rád zachovávám některé tradice v rodině, jen z úcty k vám a vaší historii,“ citoval jej server Turkiye today.

Robbie Williams zpíval jenom pro ni. Voní jako superstar, říká fanynka z Jablonce

Na sociálních sítích se právě jeho „podpora Izraele“, kde v minulosti koncertoval, setkává v poslední době s nenávistnými reakcemi. Na zápěstí má podle webu také tetování s hebrejským slovem „simcha“, což znamená štěstí.

Koncert se měl odehrát 7. října, což je shodou okolností datum dvouletého výročí teroristického útoku hnutí Hamás, které v roce 2023 na jihu Izraele brutálně zavraždilo přes 1 200 lidí a dalších 250 uneslo do palestinského Pásma Gazy. Úřady se i proto bály možné vyhrocené nálady a případných útoků.

„Ukončit tuto epickou sérii koncertů před mými tureckými fanoušky bylo mým snem,“ dodal Williams s tím, že bohužel nemá žádnou kontrolu nad zrušením vystoupení. Svým fanouškům se za to omluvil.

Fóry, stres a pochyby. Robbie Williams jako kdyby si zakázal být šťastný

Britská hvězda odehrála koncert také 7. září v Praze v O2 areně a kromě osvědčených hitů představil materiál právě z chystaného alba Britpop. Jeho kariéra odstartovala v roce 1990, kdy se představil jako frontman kapely Take That. Na sólovou dráhu se vydal o pět let později.

Tourné Britpop zahájil na konci května ve skotském Edinburghu. Chystané album se stejným názvem plánuje podle oficiálních stránek vydat 6. února 2026.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Turci zrušili koncert Robbieho Wiliamse. Kvůli židovské manželce a dětem čelil útokům

