Turci zrušili koncert Robbieho Wiliamse. Kvůli židovské manželce a dětem čelil útokům

„To poslední, co bych kdy chtěl, je ohrozit bezpečnost svých fanoušků – jejich bezpečnost a ochrana jsou na prvním místě,“ prohlásil zpěvák podle listu The Independent v reakci na zrušení koncertu. Williams je ženatý s Aydou Field Williamsovou, ženou tureckého původu, jejíž matka je židovského vyznání.
„Vychovávám své děti jako židy a jsem vděčný židovskému národu,“ prohlásil Williams v roce 2023 během svého koncertu v Tel Avivu. „Moje žena je židovka, takže moje děti jsou židy. Rád zachovávám některé tradice v rodině, jen z úcty k vám a vaší historii,“ citoval jej server Turkiye today.
Na sociálních sítích se právě jeho „podpora Izraele“, kde v minulosti koncertoval, setkává v poslední době s nenávistnými reakcemi. Na zápěstí má podle webu také tetování s hebrejským slovem „simcha“, což znamená štěstí.
Koncert se měl odehrát 7. října, což je shodou okolností datum dvouletého výročí teroristického útoku hnutí Hamás, které v roce 2023 na jihu Izraele brutálně zavraždilo přes 1 200 lidí a dalších 250 uneslo do palestinského Pásma Gazy. Úřady se i proto bály možné vyhrocené nálady a případných útoků.
„Ukončit tuto epickou sérii koncertů před mými tureckými fanoušky bylo mým snem,“ dodal Williams s tím, že bohužel nemá žádnou kontrolu nad zrušením vystoupení. Svým fanouškům se za to omluvil.
Britská hvězda odehrála koncert také 7. září v Praze v O2 areně a kromě osvědčených hitů představil materiál právě z chystaného alba Britpop. Jeho kariéra odstartovala v roce 1990, kdy se představil jako frontman kapely Take That. Na sólovou dráhu se vydal o pět let později.
Tourné Britpop zahájil na konci května ve skotském Edinburghu. Chystané album se stejným názvem plánuje podle oficiálních stránek vydat 6. února 2026.