Cvičená opice rekordmanka. Robbie Williams přijede příští rok do Prahy

Co se živých vystoupení týče, je Robbie Williams držitelem několika rekordů. V roce 2006 se na jeho turné prodalo více než 1,6 milionů vstupenek během jediného dne. V roce 2003 odzpíval v Knebworthu tři koncerty za sebou, které zaznamenaly ve Velké Británii dosud nepřekonanou návštěvnost 375 000 fanoušků.

Ohlášení turné na rok 2025 přišlo v době, kdy Williamsovi fanoušci očekávají premiéru životopisného filmu Better Man. Kinech startuje 26. prosince 2024, vznikl na základě zpěvákova životního příběhu a on sám v něm bude účinkovat v podobě počítačovou grafikou vytvořené opice.

Režisér Michael Gracey se k tomuto kroku rozhodl poté, co Robbieho Williamse slyšel opakovaně o sobě samém mluvit právě jako o cvičené opici. „Robbie tenhle příběh vypráví a takhle sám sebe vnímá,“ vysvětlil Michael Gracey, tvůrce filmu Největší showman v Hughem Jackmanem v hlavní roli.

Svět Robbieho Williamse poprvé zaznamenal v roce 1990 jako člena chlapecké popové kapely Take That. Vydržel v ní do roku 1995, kdy se znechucen kolotočem megapopulární kapely, drilem a statusem outsidera vydal zkusit štěstí na sólové dráze. Ukázal záda nejen kolegům z kapely, ale prakticky celé popové scéně. Desky prodával po milionech, generoval jeden hit za druhým a o jeho koncerty byl obrovský zájem, viz výše.

Vstupenky na pražské vystoupení v O2 areně budou v ceně od 2690 Kč v prodeji od 15. listopadu od 11:00 hodin. Jako předkapela se představí Lottery Winners, které jsme letos v červnu v O2 areně viděli předskakovat skupině Nickelback.