Britpop je třináctým studiovým albem Robbieho Williamse. Spolupracoval na něm s producenty Martinem Terefem, Karlem Brazilem, Owenem Parkerem, Samem Millerem a Tomem Longworthem. Prvním zveřejněným singlem byla v květnu 2025 skladba Rocket, v níž hostuje Tony Iommi, kytarista kapely Black Sabbath.
Druhým singlem byla skladba Spies, třetím pak Human, na níž se podílelo mexické popové duo Jesse & Joy. Pod skladbou Morrissey, pojednávající o obsesi bývalým frontmanem britské indie rockové kapely The Smiths, je kromě Robbieho Williamse podepsaný i jeho někdejší parťák z Take That Gary Barlow.
Co se názvu Britpop týče, zpěvák jej vysvětluje takto: „Chtěl jsem udělat desku, která by zněla jako album vydané v roce 1995, kdy jsem odešel z Take That. Byla to doba, kdy byl britpop na vrcholu. Je to syrovější nahrávka, zároveň ale optimističtější, s větším důrazem na hymnické melodie, a obsahuje víc kytar než moje předchozí věci. Je hodně britská a hodně popová.“
Zmíněnou skladbou Rocket zahajoval Robbie Williams svůj pražský koncert, který odehrál 7. září v O2 areně. Ve svém srdci jej bude mít především zpěvákova fanynka Renata z Jablonce nad Nisou – Robbie si ji během koncertu vyhlédl v davu, prohodil s ní několik slov, políbil ji a věnoval jí píseň She’s The One.
Co se týče jeho vztahu k Take That, britpopovým prominentům Oasis i vůbec k okolnímu světu, hodně prozradil výborný autobiografický film Better Man, který měl premiéru v prosinci 2024.