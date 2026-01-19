Hodně „brit“ a hodně „pop“. Robbie Williams vydal nové album o tři týdny dříve

  13:00
Zpěvák Robbie Williams překvapil fanoušky, když v pátek 16. ledna vydal nové album Britpop. Původně měla deska vyjít na podzim 2025, a to ve stejný den jako novinka Taylor Swift. Williams usoudil, že v této konkurenci by jen těžko obstál, a vydání proto odložil na 6. února 2026. Nečekaně a bez předchozího upozornění se ale Britpop objevil na streamovacích službách o tři týdny dříve.
Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)

foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)
Koncert Robbieho Williamse v O2 areně (Praha, 7. září 2025)
Snímek z filmu Better Man
Robbie Williams na Governors Awards v Los Angeles (17. listopadu 2024)
Britpop je třináctým studiovým albem Robbieho Williamse. Spolupracoval na něm s producenty Martinem Terefem, Karlem Brazilem, Owenem Parkerem, Samem Millerem a Tomem Longworthem. Prvním zveřejněným singlem byla v květnu 2025 skladba Rocket, v níž hostuje Tony Iommi, kytarista kapely Black Sabbath.

Druhým singlem byla skladba Spies, třetím pak Human, na níž se podílelo mexické popové duo Jesse & Joy. Pod skladbou Morrissey, pojednávající o obsesi bývalým frontmanem britské indie rockové kapely The Smiths, je kromě Robbieho Williamse podepsaný i jeho někdejší parťák z Take That Gary Barlow.

RECENZE: Opice z klece. Film o Robbiem Williamsovi je brutálně upřímný

Co se názvu Britpop týče, zpěvák jej vysvětluje takto: „Chtěl jsem udělat desku, která by zněla jako album vydané v roce 1995, kdy jsem odešel z Take That. Byla to doba, kdy byl britpop na vrcholu. Je to syrovější nahrávka, zároveň ale optimističtější, s větším důrazem na hymnické melodie, a obsahuje víc kytar než moje předchozí věci. Je hodně britská a hodně popová.“

Zmíněnou skladbou Rocket zahajoval Robbie Williams svůj pražský koncert, který odehrál 7. září v O2 areně. Ve svém srdci jej bude mít především zpěvákova fanynka Renata z Jablonce nad Nisou – Robbie si ji během koncertu vyhlédl v davu, prohodil s ní několik slov, políbil ji a věnoval jí píseň She’s The One.

Co se týče jeho vztahu k Take That, britpopovým prominentům Oasis i vůbec k okolnímu světu, hodně prozradil výborný autobiografický film Better Man, který měl premiéru v prosinci 2024.

16. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:48

