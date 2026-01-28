Písničky na sólových albech někdejšího otloukánka z boybandu Take That si získaly tak ohromnou popularitu i díky tomu, že zněly jako něco posluchačům důvěrně známého. Je to ostatně mnohokrát osvědčená zásada, jak uspět s popovou skladbou – musí být čerstvá, nová a zároveň musí něco připomínat. Robbie Williams zkrátka nikdy nebyl hudební vizionář, ale spíš bavič. Ne nadarmo se jeden z jeho největších hitů jmenuje Let Me Entertain You.
Podobně transparentně nazval zpěvák aktuální kolekci Britpop, na níž se ohlíží za zvukem britského kytarového popu 90. let.
Robbie Williams šel Taylor Swift z cesty a posunul vydání alba až na začátek letoška. Vyplatilo se mu to stonásobně.