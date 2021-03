RECENZE: Ringo Starr s hvězdnými parťáky volá po lásce, naději a míru

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Beatles

O novém pětipísňovém EP Zoom In lze říct prakticky totéž co o Ringově předchozí sólové desce What’s My Name: má všechny sympatie, které lze k bubnujícímu Broukovi mít, ale hudebně je to spíše průměr, místy bohužel podprůměr. Při kratší stopáži se ale nedostatky odpouštějí snáze a lépe se soustředí na to dobré, co Starrův aktuální počin přináší.

Kdyby už nic jiného, podílela se na něm hvězdná sestava muzikantů, zpěváků a producentů. Úvodní Here’s To The Night napsala Diana Warren, autorka hitu I Don’t Wanna Miss A Thing, který v podání kapely Aerosmith zněl ve filmovém trháku Armageddon, a zní v ní hlas Paula McCartneyho. Dále na Zoom In ruku k dílu přiložili Dave Grohl, bývalý bubeník Nirvany, dnes frontman Foo Fighters, Lenny Kravitz, Sheryl Crow, někdejší kytarista The Doors Robby Krieger, zpěvačka Corinne Bailey Rae nebo Finneas O’Connel, producent, skladatel a bratr zpěvačky Billie Eilish. Ringo si ostatně na „malou pomoc přátel“ potrpěl vždycky a – ruku na srdce – s jeho skladatelským a pěveckým potenciálem to mnohdy jinak nejde.

Ne vždy se ale zadaří – zmíněný otevírák Here’s To The Night je hitovka na první dobrou, ale s druhým a dalšími poslechy začne její vtíravá a vlastně hrozně jalová melodie lézt na nervy. Je jasné, že Ringo Starr chtěl natočit vyloženě pozitivní a nadějeplnou desku, ale tady je toho jásavého optimismu prostě až moc. Lepší je následující Zoom In Zoom Out, pojednávající o současné situaci, kdy s okolím komunikujeme víceméně prostřednictvím videohovorů. Je to klasická „ringovka“, postavená na zatěžkaném bluesovém rytmu. Roztomilé boogie, které v žádném případě neurazí, a minimálně si při něm budete spokojeně podupávat do rytmu.

Zoom In Ringo Starr Hodnocení­: 60 %

Asi nejlepší písní na EP je Teach Me To Tango, energická, spontánní, jako kdyby při bujarém společném jamování někdo ve studiu zapnul nahrávání. Pozitivní energie má na rozdávání a přitom se lacině nepodbízí. Takhle mělo znít a burácet celé EP.

Sympatické na celé nahrávce je, že Ringo z hloubi duše věří, že přijdou lepší časy a že už vidí světlo na konci tunelu, jak zpívá v úvodu houpavé, ve vodách dubu a reggae zřetelně opláchnuté Waiting For The Tide To Turn. Při poslechu si nelze vzpomenout na Police, do Stingova suverénního pěveckého projevu má ovšem nepříliš obratně frázující Ringo daleko. Situaci ale zachraňují mocné ženské sbory, díky nimž má skladba potřebný rajc a energii.

Závěrečná Not Enough Love In The World je jak vystřižená ze zpěvníku Beatles z období Seržanta Peppera. Konečně – a zcela logicky. Tohle je Ringo tam, kde je mu nejlépe a kde se cítí nejsvobodněji. Když z plných plic pěje, že světu stále chybí víc lásky, míru a naděje, není možné ho nebrat vážně. Je v tom kus naivity liverpoolské čtyřky, jenže právě díky téhle křišťálově čisté a jasné naivitě svého času dobyla svět.

Je v tom jasně definované poselství i životní postoj. Je samozřejmě možné nad tím mávnou rukou, případně se cynicky ušklíbnout či odpovědět sarkasmem, ale k čemu to? Ringo Starr nikomu nic nevnucuje, říká pouze to, co cítí a co považuje za správné a důležité. A jakkoliv přitom naráží na limity, výsledek je přesně podle jeho představ. Bylo by pokrytecké nad Zoom In jásat nadšením, ale minimálně úsměv na tváři jeho poslech vykouzlit dokáže. Jsou chvíle, kdy to ke spokojenosti úplně stačí.

