Livin' la Vida Loca. Ricky Martin opět roztančí O2 arenu. Do Prahy míří v červnu

  12:35
Po osmi letech se do Česka vrací zpěvák Ricky Martin. V pražské O2 areně představí 29. června koncertní show Ricky Martin Live 2026, která slibuje večer plný energie, vášně a strhující pódiové show.
Ricky Martin po 8 letech v O2 areně
Ricky Martin držitel několika hudebních cen Grammy a jeden z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob je známý svou nespoutanou energií, charismatem a schopností proměnit každý koncert ve velkolepou oslavu života.

O2 arenou se roztančí hity jako Livin’ la Vida Loca, She Bangs, (Un, Dos, Tres) María či The Cup of Life (La Copa de la Vida). Fanoušci se mohou těšit na dechberoucí pódiovou produkci, živou kapelu, špičkové tanečníky, emotivní balady i explozi latinskoamerických rytmů.

„Praha má v mém srdci speciální místo. Nemohu se dočkat, až se znovu setkáme a společně vytvoříme další nezapomenutelnou noc,“ vzkazuje Ricky Martin svým příznivcům.

