Livin’ la Vida Loca. Ricky Martin opět roztančí O2 arenu. Do Prahy míří v červnu

Ricky Martin držitel několika hudebních cen Grammy a jeden z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob je známý svou nespoutanou energií, charismatem a schopností proměnit každý koncert ve velkolepou oslavu života.
RECENZE: Rickymu Martinovi nestačilo mrkání. Do své show dal všechno
O2 arenou se roztančí hity jako Livin’ la Vida Loca, She Bangs, (Un, Dos, Tres) María či The Cup of Life (La Copa de la Vida). Fanoušci se mohou těšit na dechberoucí pódiovou produkci, živou kapelu, špičkové tanečníky, emotivní balady i explozi latinskoamerických rytmů.
„Praha má v mém srdci speciální místo. Nemohu se dočkat, až se znovu setkáme a společně vytvoříme další nezapomenutelnou noc,“ vzkazuje Ricky Martin svým příznivcům.