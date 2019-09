Zemřel hudebník Ric Ocasek. Exmanželovi topmodelky Pořízkové bylo 75 let

6:33 , aktualizováno 6:33

Ve věku 75 let zemřel rockový hudebník a producent Ric Ocasek. Bývalému manželovi topmodelky Pavlíny Pořízkové bylo 75 let. Zpěváka legendární rockové kapely The Cars nalezli jeho bytě na Manhattanu.