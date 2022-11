Kytarista Richie Sambora uvažuje o návratu ke skupině Bon Jovi

„Je to možnost. Trochu jsme o tom mluvili,“ uvedl Sambora ke spekulacím o jeho návratu k Bon Jovi pro britské vydání deníku Metro. Prvním společným vystoupením by podle deníku mohl být koncert na festivalu Glastonbury v roce 2023.

Richie Sambora odešel ze skupiny Bon Jovi náhle v roce 2013, aby mohl trávit víc času se svou dcerou Avou, kterou v uplynulých letech zanedbával kvůli alkoholové závislosti. „Nebylo to očividně populární rozhodnutí v žádném slova smyslu. Ale opravdu jsem neměl téměř jinou možnost. Jsem rád, že jsem to udělal. Rozhodně to pomohlo mé rodině. Heather (exmanželka Heather Locklearová, matka Avy – pozn. red.) se teď daří velmi dobře a Ava si vede úžasně,“ řekl Sambora.

Richie Sambora, Heather Locklearová a jejich dcera Ava (říjen 2013)

Se skupinou Bon Jovi se ukázal na pódiu v roce 2018, když byla uvedena do rock’n’rollové síně slávy. Tehdy o návratu ke kapele poznamenal jen: „Nikdy neříkej nikdy.“ O dva roky později prohlásil, že by to musela být skutečně speciální situace, aby se vrátil, a že s tím nepočítá, ale ke kapele rozhodně necítí žádnou zášť.

Na nejlepší léta skupiny Bon Jovi zavzpomínal Richie Sambora v dokumentu Video killed the radio star, který hudební televize Óčko STAR odvysílá v úterý 29. 11. od 18:00 a v neděli 4. 12. od 14:00.

„Byli jsme skvělá koncertní kapela. Šlo o interakci mezi námi a fanoušky. Ale turné je nákladná záležitost, takže potřebujete něco, co vás vezme k lidem domů. A to byla MTV,“ vzpomíná Sambora v dokumentu, který se ohlíží za slavnými videoklipy kapely, jejichž režisér Wayne Isham pomohl skupině Bon Jovi až na vrchol.

„Talentovaný režisér zachytí, co se skutečně děje a v tom je Wayne skvělý. Jádrem našich videoklipů bylo, a proto je Wayne důležitý a proto jsme ještě tady, že je to téměř dokument. Když se na ně podíváte, vidíte, co se dělo v našich životech a jak se to dělo, to šlo na kameru,“ dodává Sambora.