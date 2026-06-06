Hrajete ještě v muzikálech?
V Kalichu představuju v Mauglím Slona Háthího a Supa. Slon je koncipován jako Dalajláma a kluci chtěli, abych přitom trochu parodoval Vencu Havla, takže ráčkuju a diváci se smějou a reagujou na to.
Začalo to Hamletem, v němž jste byli s bratrem Hrobníky. Koho to napadlo?
Janka Ledeckého. Pustil mi demosnímek té písničky, mně se líbila, tak jsem řekl: „Žádnej problém.“ Když pak brácha umřel, hrál jsem to s Luďkem Walterem.
Na vojně jsem jsem se ocitl ve Vyškově, kde ze mě udělali řidiče tanku. Tím jsem se sportem skončil. Skoro jsem tehdy brečel vzteky, ale co se dalo dělat?!