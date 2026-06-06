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Vnoučata učím sprostý říkanky, aby měla ve škole čím zaujmout, říká Richard Tesařík

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S kapelou Yoyo Band slaví 50 let. | foto: Michal Sváček

Autor:
  14:00
Před pár měsíci mu bylo osmdesát. Nevypadá na ně. Pořád má spoustu koncertů se svým letos padesátiletým YoYo Bandem. A pořád ho muzika i jeho rodina těší. Řeč je o Richardu Tesaříkovi.

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V Kalichu představuju v Mauglím Slona Háthího a Supa. Slon je koncipován jako Dalajláma a kluci chtěli, abych přitom trochu parodoval Vencu Havla, takže ráčkuju a diváci se smějou a reagujou na to.

Začalo to Hamletem, v němž jste byli s bratrem Hrobníky. Koho to napadlo?
Janka Ledeckého. Pustil mi demosnímek té písničky, mně se líbila, tak jsem řekl: „Žádnej problém.“ Když pak brácha umřel, hrál jsem to s Luďkem Walterem.

Na vojně jsem jsem se ocitl ve Vyškově, kde ze mě udělali řidiče tanku. Tím jsem se sportem skončil. Skoro jsem tehdy brečel vzteky, ale co se dalo dělat?!

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