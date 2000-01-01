náhledy
Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první dáma českého soulu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Herec Pavel Rímský přišel podle vlastních slov dát sbohem mrtvému kamarádovi.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Herec a moderátor Ivan Vodochodský na Tesaříka vzpomněl mimo jiné jako na skvělého kuchaře.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ondřej Hejma zavzpomínal na dřevní doby kapely Yo Yo Band, kdy bratři Tesaříci zpívali černošské spirituály.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Dát Richardu Tesaříkovi poslední sbohem přišla zpěvačka Marcela Březinová, známá z působení v kapele OK Band.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Herečku Michaelu Tomešovou s Richardem Tesaříkem pojí účast v muzikálu Robin Hood v Divadle Kalich.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Ivan Hlas, stejně jako Richard Tesařík, vzešel ze scény kolem pražské Hanspaulky.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Hudební skladatel Ondřej Soukup přišel na pohřeb Richarda Tesaříka v doprovodu manželky - zpěvačky Lucie Šoralové.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Marie Rottrová se na smutečním obřadu svěřila, že ji pozitivní hudba Yo Yo Bandu vždy dokázala zvednout ze židle. Hlas kapely, tedy Richard Tesařík, dozpíval 6. září 2026 v osmdesáti letech.
Autor: Michal Sváček, MAFRA