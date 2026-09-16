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Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Rychle a zběsile: Tokijská jízda 50 %, Tahle země není pro starý 80 %, Navždy s vámi 70 %, Amoosed: Losí odysea 55 %, John Wick 60 %, Kursk 60 %, Život v hajzlu 55 %, Rudá volavka 40 %, Přání k narozeninám 55 %, Rocketman 70 %, Filter 70 %, Tancuj Matyldo 65 %, Star Trek: Do temnoty 65 %, Při zemi 60 %, Back to Black 50 %
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Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni
Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...
Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi
Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...
Proč Svěrák nechodil rovně a hrál ve svém autě. Film Na samotě u lesa baví už 50 let
Na začátku byl prostý venkovský děda, který Pražákům sliboval prodat chalupu, a na konci jeden z nejhřejivějších filmů normalizace, při jehož vzniku se Zdeněk Svěrák naučil hrát opilce a křičet na...
Dejdar, Kretschmerová a výhoda fialové podprsenky. Ypsilonka dováděla v tramvaji
Divadelní Studio Ypsilon ve středu slavnostně zahájilo 62. sezonu. Jeho členové v čele s hvězdami Martinem Dejdarem, Petrem Vackem, Jaroslavou Kretschmerovou nebo Janem Jiráněm se v pasáži Olympic ve...
RECENZE: Nejhanebnější tuzemský film? Jarchovského Asistent vyučuje
Scenárista a pedagog Petr Jarchovský věnoval novelu Asistent „mým studentům“, a právě naučná tónina z ní silně ční. Kniha školí jednak z dějin tuzemské kinematografie ve vypjatých 50. letech, jednak...
Goslingův kabát nebo Deckardův blaster. Rekvizity z Blade Runnera míří do aukce
Fanoušci filmu Blade Runner 2049 mají důvod zbystřit. Do online aukce míří více než 300 rekvizit, kostýmů a dekorací, které byly použity při natáčení pokračování kultovního sci-fi.
Charakterní Pavel Bobek. S Nárožným si hráli na vojáky, ve stáří přišel o hlas
Patřil ke stálicím české popmusic, přesto stál vždy tak trochu v druhé řadě, ve stínu slavnějších kolegů. Pavla Bobka to netrápilo, nepřeceňoval se a nehodlal ani vyměnit své názorové postoje za...
Netflix zabral historickou budovu v Praze. Natáčení seriálu dle Browna je v další fázi
Tvůrci Netflixu ve středu obsadili okolí Letenských sadů kvůli natáčení seriálu podle posledního románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb americké společnosti přes den využil Letenský...
RECENZE: Velké herecké sólo pro Gandalfa neviditelně řídí slavný režisér Soderbergh
Nejprve použijí pouze jeho hlas, chviličku hravě napínají, než mu pohlédnou do tváře, a pak už přijde plná rozkoš z herectví, jež zosobňuje Ian McKellen. V novince kin Christopherové mu oscarový...
Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi
Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...
Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni
Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...
Průzkum: Dabing kraluje. Většina Čechů nechce u filmů číst titulky
Češi u filmů a seriálů nedají dopustit na dabing, vyplývá z průzkumu mediální společnosti Axocom. Přestože streamování umožňuje sledovat zahraniční tvorbu v původní verzi, případně s českými titulky,...
Zemřel německý herec Ralf Richter, hrál v Ponorce i Dobrodružství kriminalistiky
Ve věku 69 let zemřel herec Ralf Richter, rodák z německého Essenu. Hrál například v známém válečnému dramatu Ponorka režiséra Wolfganga Petersena nebo v televizních sériích Místo činu či Kobra 11....
Sheeranovi se drolí turné. Kvůli Palestině ho opustili už všichni předskokani
Po odvolání rapera Macklemora z amerického turné zpěváka Eda Sheerana z něj odstoupili i všichni ostatní předskokani. Macklemore musel koncertní šňůru opustit kvůli provolávání propalestinských...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Dostávám to sežrat. Bára Basiková o hejtech na sítích i proč se někdy stydí
O časosběrném dokumentu věnovanému Báře Basikové se mluví od jeho uvedení na karlovarském filmovém festivalu. Režisérka Helena Třeštíková sledovala oblíbenou zpěvačku třicet let. Výsledek její práce...
Největší Čech, který kdy (ne)žil. Fenomén Járy Cimrmana poblázňuje už 60 let
Mistr, génius, největší Čech, ale pro někoho také diletant či neuchopitelná postava. Járu Cimrmana zná ovšem každý. Neotřelé jméno zaznělo poprvé v éteru před 60 lety. V článku magazínu Víkend DNES...