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Veřejnost a hudební kolegové se rozloučí se zesnulým Richardem Tesaříkem

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  8:33
Muzikant Richard Tesařík

Muzikant Richard Tesařík | foto: Michal SváčekMAFRA

Ondřej Hejma a Richard Tesařík (2004)
Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, kdy mu bylo 79 let (19. listopadu...
Zpěvák a hudebník Richard Tesařík
15 let Divadla Kalich - Richard Tesařík
14 fotografií
Poslední rozloučení se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem se ve středu uskuteční ve strašnickém krematoriu v Praze. Smuteční obřad začne v 11:00 ve velké síni. Hudebník, muzikálový a příležitostně i filmový herec zemřel 6. září.

Kromě působení v Yo Yo Bandu, který loni oslavil půlstoletí na scéně, vydal Richard Tesařík i několik sólových alb a vystupoval v několika muzikálech. Například v Robinu Hoodovi, Johance z Arku či Touze v pražském Divadle Kalich. Jeho památnou rolí byl hrobař v muzikálu Janka Ledeckého Hamlet, kde společně s bratrem Vladimírem excelovali v duetu Celej život kopu hrob.

Režisér Jan Hřebejk ho obsadil do filmů Pelíšky (1999) a Musíme si pomáhat (2000).

Zpěvákův otec působil za války v československé vojenské jednotce v Sovětském svazu a získal hodnost generála a titul Hrdina SSSR, ovšem kvůli konfliktům s nadřízenými z armády odešel. Podobně jako další vysoce postavení vojáci dostal bydlení na pražské Hanspaulce, kde následně vznikla i kapela Yo Yo Band. Širší veřejnosti se poprvé představila v listopadu 1975 na Slánských jazzových dnech.

Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let

Mezi největší hity Yo Yo Bandu, který patřil v tehdejším Československu k průkopníkům „černé“ hudby a inspiroval se vlivy soulu, reggae, latiny a popu, patří dodnes písně Kladno, Karviná, Rybitví, Jó já jsem srab či Jedem do Afriky. Duší skupiny, ve které se během let vystřídala celá řada muzikantů, byl vedle Richarda i jeho zmíněný mladší bratr Vladimír, který zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola.

V mládí se Richard Tesařík věnoval hlavně sportu, na hudbu přesedlal teprve později. Jeho atletické nadání podědil syn Štěpán, dřívější úspěšný český reprezentant v běhu na 400 metrů překážek.

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