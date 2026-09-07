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Dáme mu přes držku? Hejma vzpomíná, jak ho kdysi playboy Tesařík zachránil

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  12:37
Zpráva o smrti zpěváka a herce Richarda Tesaříka zasáhla o víkendu jeho přátele i kolegy z branže. Pro zakládajícího člena Yo Yo Bandu Ondřeje Hejmu s hudebníkovým odchodem i „odchází dětství“. Zavzpomínal, jak ho Tesařík zachránil už v první třídě. Režisér Jan Hřebejk vzpomněl na to, jak si Tesařík sám vymyslel roli v Pelíškách a Jan Ledecký zase na to, jak ho i s bratrem obsadil do muzikálu.

„S Richardem je to dlouhý příběh. Známe se od první třídy základní školy, byli jsme sousedé. Já ho znal jako sportovní idol a velkého playboye a úžasného frajera, sportovce,“ zavzpomínal Ondřej Hejma.

Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let

„Po základní škole jsme se neviděli a pak mi jednou volal, když už jsem hrál s Ivanem Hlasem. Řekl: ‚Ty prý taky zpíváš? Tak přijď k nám domů, něco zkusíme.‘ Tam jsme založili Yo Yo Band a tři roky zpívali jen tak. Pak jsme byli i u muzikálu spolu a byl to zkrátka dlouhý příběh,“ říká Hejma a přidává první vzpomínku na Richarda Tesaříka.

„Když jsem šel do první třídy, Richard byl o pět let starší. Pršelo a rodiče mi dali takový legrační klobouk do deště a ozvalo se: ‚Tak co, dáme mu přes držku?‘ A na to Richard: ‚Toho nechte, to je mladej Hejma.‘ Takže mi zachránil život už v první třídě.“

V posledních letech se už moc nevídali, ale jeho odchod Ondřeje Hejmu zasáhl. „Hlavní je, že tohle jsou rány, kdy člověku odchází dětství. Mé dětství byl Petr Šabach, Richard Tesařík, Franta Kotva. Je to těžká nostalgie,“ dodává Hejma.

Ondřej Hejma a Richard Tesařík (2004)
Musíme si pomáhat - Richard Tesařík, Csongor Kassai a Bolek Polívka.
Richard Tesařík během vystoupení v Lounech
Richard Tesařík na pohřbu Jana Šátry
Richard Tesařík loni v lednu
53 fotografií

Režiséra Jana Hřebejka zastihla zpráva o úmrtí Richarda Tesaříka na natáčení filmu, do kterého ho původně chtěl obsadit. „Paradoxně já měl včera poslední natáčecí den v Beskydech, kde jsem mu nabídl malou, ale důležitou roli a on, že je po operaci a nemůže. Hrál nám to pak Jiří Schmitzer. Přišel jsem na pokoj a dozvěděl se tu zprávu,“ popsal Jan Hřebejk. „Není to tak šokující, jako když se zabil na kole Vladimír. Když žiješ do 80 a není nic, co by se ti v životě dalo vyčíst, tak to je spíš k závisti,“ dodal.

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Richarda Tesaříka si vážil a měl ho rád jako skromného člověka. „Nedělal ze sebe nic. Byl velká hvězda, ale zároveň milý chlap a sportovec. Považoval si, že jeho syn uspěl na olympiádě,“ připomněl Hřebejk úspěch Štěpána Tesaříka, který v roce 2004 reprezentoval Českou republiku na olympiádě v Aténách a dostal se až do semifinále běhu přes překážky.

Richarda Tesaříka obsadil Hřebejk do svých nejslavnějších filmů. O roli v Pelíškách si ale řekl sám. „Znali jsme se díky Ivanu Hlasovi. Ale to, že hrál v Pelíškách, byla náhoda. Při natáčení jsme zastavili provoz a tam zrovna Yo Yo Bandi jeli na koncert a Tesařík říká: ‚Vy točíte toho Šabacha? Proč tam nehraju?‘ Oni se totiž se Šabachem znali. Řekl: ‚Já ti něco vymyslím‘ a vymyslel tu roličku ruské rodiny na začátku. On si nikdo moc nepamatuje, že to byl Tesařík. V Musíme si pomáhat už měl větší roli důstojníka,“ vzpomíná Hřebejk.

Janek Ledecký a Richard Tesařík (2005)

Janek Ledecký Richarda Tesaříka poznal už v sedmnácti letech. Pak ho obsadil i s bratrem do muzikálu.

„Když jsem přišel v 17 letech do hospody Houtyš na Hanspaulce, tak tam byli bráchové Tesaříci vedle Ivana Hlase absolutně největší hvězdy. Když jsem v roce 99 odstartoval muzikál Hamlet, tak mi tam bráchové dělali hrobníky. Bylo to absolutně ikonické číslo. V jedné hudební kritice tenkrát vyšlo, že to je nejlepší písnička z muzikálu, protože si ji Tesaříci napsali sami. Takže takhle jsme k sobě měli blízko,“ popsal Ledecký. „Dodnes na koncertě hraju písničku Dej mi prachy na klobouk, která je jednou z těch zásadních z repertoáru Yo Yo Bandu,“ dodal zpěvák.

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