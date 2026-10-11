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GLOSA: Do opery se chodí kvůli hudbě, ne na režii, říká basista Richard Novák

Věra Drápelová
  10:30
Basista Richard Novák na snímku z roku 2017

Basista Richard Novák na snímku z roku 2017 | foto: Ivan Malý, Marie Stránská,  MAFRA

Basista Richard Novák na snímku z roku 2017
Basista Richard Novák na snímku z roku 2017
Basista Richard Novák na snímku z roku 2017
Basista Richard Novák na snímku z roku 2017
13 fotografií
Před několika dny oslavil 95. narozeniny a pořád zpívá – i když už jen občas. Zato každé ráno stále chodí hrát na varhany do kostela v jedné ulici v Brně, kde žije. Pokud si někdo zaslouží přízvisko živá legenda, tak je to basista Richard Novák. Nyní vychází kniha s jeho vzpomínkami a myšlenkami.

Jeho kariéra je spojena především s Brnem, ale znají ho milovníci opery napříč Českem, mimo jiné i díky špičkovým nahrávkám, na nichž se podílel. Je to jakýsi poslední zdejší bard, vybavený technikou ze „staré italské školy“, kterou se naučil od svého pedagoga vystudovaného v Itálii a která mu umožňovala tvořit nejen působivý a znělý zvuk, ale i bohatý výraz.

Je tedy důležité zachytit jeho vzpomínky, myšlenky a názory na operu a její tvůrce. Nyní vycházejí ve formě rozhovorů, které s Novákem v minulých letech vedl publicista a vedoucí vzdělávacích programu České filharmonie Petr Kadlec.

Proč dvě Ježibaby?

Název knihy – Zpěv je v opeře na prvním místě – dává tušit, kudy se jejich dialogy ubíraly. Novák popisuje principy zpěvu a problémy s ním spojené. „Zpěváci jsou odkázáni na empirii,“ zdůrazňuje, když porovnává svou profesi s instrumentalisty.

Při přemýšlení o dílech vždy vychází z hudby a čtenář tak nějak cítí, že má prostě (svou) pravdu. Smetanova Prodaná nevěsta je pro něj „veselohra s velice vážným posláním“, v Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky „každá nota hraje“, Verdiho považuje za „hlavního otce opery“, jehož díla nemají nic společného s podbízivostí („Ta tam podle mě je, jenom když se dělají blbě“).

Basista Richard Novák
Basista Richard Novák
Richard Novák jako Kecal v Prodané nevěstě (Brno, rok 1984)
Richard Novák a Eduard Hrubeš v Prodané nevěstě (Brno, rok 1972)
13 fotografií

Kritický je k současným režisérům, kteří opery aktualizují a různě předělávají. „Dřív člověk věděl, že operu někdo režíruje, ale nevěděl kdo. A nebylo to tak důležité. Dnes je to naopak. (...) Na operu se ale chodí kvůli hudbě a zpěvákům!“

Uvádí k konkrétní příklady: „Když je ve Wagnerově Lohengrinovi předepsáno, že Lohengrin přijíždí na člunu taženém labutí, a ještě se o tom zpívá, režisér nemůže nechat chudáka Lohengrina přijít po svých a držet v podpaždí husu.“ Anebo: „V Rusalce je dlouhý duet Rusalky s Ježibabou. A najednou máte na scéně Ježibaby dvě! Proč? Nikdo nic nevysvětlil, před představením nebylo žádné školení.“

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A má i další argumenty: „Když nebudu mít jeviště, ale budu mít dobrý orchestr a zpěváky, můžu operu provozovat, protože vše, co je k slyšení, tam bude. Když ale budu mít jenom jeviště, bez orchestru a zpěváků, může opera vzniknout? Nemůže.“

Je pravda, že byly doby, kdy se chodilo (například) „na Richarda Nováka“, ne na režijní skandály. A rozhodně to nebyla nuda.

Kniha není v běžné distribuci, zájemci si ji však mohou objednat na adrese petr.kadlec1@seznam.cz.

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