GLOSA: Do opery se chodí kvůli hudbě, ne na režii, říká basista Richard Novák

Jeho kariéra je spojena především s Brnem, ale znají ho milovníci opery napříč Českem, mimo jiné i díky špičkovým nahrávkám, na nichž se podílel. Je to jakýsi poslední zdejší bard, vybavený technikou ze „staré italské školy“, kterou se naučil od svého pedagoga vystudovaného v Itálii a která mu umožňovala tvořit nejen působivý a znělý zvuk, ale i bohatý výraz.
Je tedy důležité zachytit jeho vzpomínky, myšlenky a názory na operu a její tvůrce. Nyní vycházejí ve formě rozhovorů, které s Novákem v minulých letech vedl publicista a vedoucí vzdělávacích programu České filharmonie Petr Kadlec.
Proč dvě Ježibaby?
Název knihy – Zpěv je v opeře na prvním místě – dává tušit, kudy se jejich dialogy ubíraly. Novák popisuje principy zpěvu a problémy s ním spojené. „Zpěváci jsou odkázáni na empirii,“ zdůrazňuje, když porovnává svou profesi s instrumentalisty.
Při přemýšlení o dílech vždy vychází z hudby a čtenář tak nějak cítí, že má prostě (svou) pravdu. Smetanova Prodaná nevěsta je pro něj „veselohra s velice vážným posláním“, v Janáčkových Příhodách lišky Bystroušky „každá nota hraje“, Verdiho považuje za „hlavního otce opery“, jehož díla nemají nic společného s podbízivostí („Ta tam podle mě je, jenom když se dělají blbě“).
Kritický je k současným režisérům, kteří opery aktualizují a různě předělávají. „Dřív člověk věděl, že operu někdo režíruje, ale nevěděl kdo. A nebylo to tak důležité. Dnes je to naopak. (...) Na operu se ale chodí kvůli hudbě a zpěvákům!“
Uvádí k konkrétní příklady: „Když je ve Wagnerově Lohengrinovi předepsáno, že Lohengrin přijíždí na člunu taženém labutí, a ještě se o tom zpívá, režisér nemůže nechat chudáka Lohengrina přijít po svých a držet v podpaždí husu.“ Anebo: „V Rusalce je dlouhý duet Rusalky s Ježibabou. A najednou máte na scéně Ježibaby dvě! Proč? Nikdo nic nevysvětlil, před představením nebylo žádné školení.“
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A má i další argumenty: „Když nebudu mít jeviště, ale budu mít dobrý orchestr a zpěváky, můžu operu provozovat, protože vše, co je k slyšení, tam bude. Když ale budu mít jenom jeviště, bez orchestru a zpěváků, může opera vzniknout? Nemůže.“
Je pravda, že byly doby, kdy se chodilo (například) „na Richarda Nováka“, ne na režijní skandály. A rozhodně to nebyla nuda.
Kniha není v běžné distribuci, zájemci si ji však mohou objednat na adrese petr.kadlec1@seznam.cz.