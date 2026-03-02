Kryštof a filharmonie. Richard Krajčo oslaví padesátiny v O2 areně

Autor:
  15:29
Zpěvák, skladatel a herec Richard Krajčo, frontman kapely Kryštof, oslaví 29. května 2027 koncertem v pražské O2 areně 50. narozeniny. Součástí narozeninového programu bude Filharmonie Hradec Králové, s níž Krajčo absolvoval adventní turné, a další hudební hosté.
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Richard Krajčo v zákulisí StarDance XII (Praha, 14. října 2023)
koncert Richarda Krajča se symfonickým orchestrem v Kongresovém centru v Praze,...
koncert Richarda Krajča se symfonickým orchestrem v Kongresovém centru v Praze,...
Richard Krajčo během koncertu „Karel Gott ...jeho písně žijí dál!“ v O2 areně...
14 fotografií

Jejich jména zatím zůstávají překvapením, ale už nyní je zřejmé, že půjde o atraktivní sestavu, která se na jednom pódiu setká pouze při této speciální příležitosti.

Na pódiu nebude chybět ani kapela Kryštof, která na české hudební scéně působí od roku 1993, kdy ji v Havířově založili Richard Krajčo, Biser Arichtev, Nikolaj Arichtev, Jaroslav Blahut a Pavel Studník. K dnešku skupina vydala devět řadových alb, přičemž zatím poslední Halywůd je z roku 2021.

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Richard Krajčo je nejen skladatel a zpěvák, ale také divadelní a filmový herec, nositel Ceny Thálie. Ztvárnil několik rolí mimo jiné na scéně Národního divadla a v současné době působí v divadle Ungelt.

Hrál ve filmech Krysař, Nuda v Brně, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, Post coitum, Křídla Vánoc a dalších.

Na jeho narozeninovém koncertě v O2 areně zazní nejznámější hity kapely Kryštof, dále skladby intimnějšího rázu a také symfonické verze Krajčových skladeb.

