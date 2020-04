Richard a Karin Krajčovi zahrají na pomoc malému Oliverovi. Sledujte živý přenos

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Richard Krajčo

Rádio Impuls tentokrát v sérii Živááááky uvítá známý manželský pár s divácky oblíbenou talk show Kecičky a písničky. Zpěvák a hudebník Richard Krajčo se svou manželkou, spisovatelkou a režisérkou Karin Babinskou, slibují v živém vysílání zahrát a zazpívat akusticky s kytarou písně populární skupiny Kryštof. Posluchače také nechají nahlédnout do svého soukromí.

Výtěžek vystoupení půjde na konto sbírky pro nemocného Olivera. Rok a půl starý chlapec se narodil s progresivním genetickým onemocněním, spinální svalovou atfrofií 1. typu, zkráceně SMA1.



Nemoc dítě omezuje v pohybu, po prodělání dvou zápalů plic je 24 hodin denně upoutáno na domácí umělou plicní ventilaci. Cílem sbírky je získat do poloviny května 2 250 000 eur, aby mohli rodiče Oliverovi zajistit experimentální léčbu z USA, takzvanou genovou terapii. Ta dosud nebyla v Evropské unii schválena. Jelikož je účinná pouze u dětí do dvou let, chlapci dochází čas.



Koncert s bohulibým účelem startuje ve vysílání Rádia Impuls ve čtvrtek 16. dubna hned po zprávách v 17 hodin. Živě přenášen bude také na YouTube kanále a Facebooku této rozhlasové stanice a na Facebooku Richarda a Karin Krajčových. Sledovat ho bude možné i zde. Svými dotazy se budou moci zapojit i posluchači a diváci.