Ocasek zemřel na srdeční chorobu umocněnou rozedmou plic

Pořízková na Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém napsala, že Ocasek se „velmi dobře zotavoval po operaci“ a jejich dva synové dohlíželi na to, aby mu nic nechybělo. Neuvedla, jaký lékařský zásah hudebník podstoupil. V neděli ráno mu přinesla kávu a „zjistila, že v noci pokojně zemřel“.

Ocasek se narodil v Americe - v marylandském Baltimoru, má ale české předky. Na hudební scéně byl aktivní téměř 50 let. Kariéru začal počátkem 70. let, hrál například ve skupině Milkwood. Úspěch přišel ale až s kapelou The Cars, kterou založil v roce 1976.

Ocasek byl rovněž uznávaným studiovým hudebníkem, pracoval pro mnoho kapel. V roce 2018 byla skupina The Cars, která se v roce 1988 rozpadla a pak nakrátko dala znovu dohromady v roce 2010, uvedena do Rokenrolové síně slávy.

S Pavlínou Pořízkovou se Ocasek oženil v srpnu 1989. Dlouho tvořili jeden z nejstabilnějších párů showbyznysu, loni ale topmodelka oznámila, že už spolu nežijí.