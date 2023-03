Degradují rap a není to vtipné, hodnotí Slavíky režisér Strach

Žebříčkům prodejnosti v české muzice kralují už dlouho dobu rapeři. Z okrajového žánru se rap dostává do mainstreamu. „Směřuje tam strašně dlouho. Od doby, kdy Rytmus byl v Superstar. Je to dlouhá cesta a v dnešní době áčkoví rapeři jdou schod po schodu do O2 Areny jako Viktor Sheen a Calin. Dokázat vyprodat tak obrovskou arénu je podle mě už mainstream, ale v tom dobrém slova smyslu. Neberu to jako negativní slovo, ale znamená to, že jsi úspěšný interpret a máš tolik fanoušků,“ říká Strach, který byl nominován na ocenění Esquire Man 2022.

S popovými interprety, kteří ji vyprodají třeba třikrát za sebou, to ale podle něj srovnávat nelze. „Nedá se to porovnávat s Markem Ztraceným, kdy ty tracky jsou vytvořené tak, že se dokážou zalíbit všem. Je to udělané tak, aby to lidi bavilo a jede se na čísla. V rapu ještě funguje ta organika, kdy rapeři pořád většinou dělají to, co z nich jde a jsou sami za sebe. Nejsou za nimi žádní songwriteři. Jsou to úplně jiné disciplíny,“ vysvětlil.

Sám se zaměřuje především na rap, ale točil i popová videa, třeba pro Lucii Bílou s Pavlem Calltou. Na české hudební scéně podle něj ale chybí interpret světového formátu. „Nedržíme krok s tím, co se děje ve světě. Moderní popová hudba ve světě je na úplně jiné úrovni. A to není o penězích, ale o tom, že tady nejsou lidi, kteří by to dělali. A když už tady jsou, jako třeba Annet X, tak nemají takový dosah, jaký by měli mít,“ myslí si Strach.

„Tohle je díra v českém hudebním průmyslu. Není tu světový formát zpěváka, zpěvačky nebo kapely, kdo by měl takový vibe. Je otázka, jestli to tu lidi chtějí. Možná Ben Cristovao na té úrovni tady třeba je, ale Československo na to asi není ještě připravené,“ dodává.

Rapeři dokázali oslovit mladé publikum, ale u staršího se stále setkávají s despektem. Jedním z příkladů bylo předávání Slavíků, kde si moderátoři Ondřej Sokol a Aleš Háma dělali legraci z toho, jak rapeři vypadají a jak mluví. „Je to smutné. Ale hlavně z toho hlediska, že ti lidé si neudělají ani základní průzkum, jak ti lidé vypadají dnes. Tohle je rok 2004 a míň, ale v dnešní době to, jak se obléká česká popová scéna versus to, jak se obléká ta rapová, je úplně jiná liga a nelze si z toho dělat legraci ani v tomto kontextu. Takže mi přijde smutné, že ta generace není schopná se trochu aklimatizovat na dnešní dobu,“ komentoval.

„Jen degradují rap a odplivávají si na to zbytečně. Ale ani to není vtipné. Mně nevadí, když si někdo udělá z něčeho srandu a rýpne si, ale každý rok si dělat srandu z rapu, když už je to na úplně jiném levelu, tak to už mi přijde od věci,“ dodal režisér, který je také spolumajitelem magazínu The Mag a majitelem obchodu Second Market. Na svou rapovou platformu Most Wanted si zve interprety z celého světa a šéfuje své vlastní produkci Beze strachu.