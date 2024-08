RECENZE: Redzedovi sluší tvrdé beaty a rap, jako písničkář je křečovitý

Neboť řekněme si upřímně, Redzed, ač je na zmíněné streamovací službě ve světovém měřítku suverénně nejposlouchanějším českým interpretem, nedělá bůhvíjak sofistikovanou hudbu. Je to vyloženě párty záležitost, soundtrack k procházkám ulicemi nebo zevlování před obchodními centry.

Redzed (jméno je složeninou Veselého oblíbených filmových postav Reda z Vykoupení z věznice Shawshank a Zeda z Pulp Fiction) má rád rap, hip hop, dubstem, ale i rock a nu-metal. Pustí-li se do melodického zpěvu, je jeho hlas nápadně podobný Ozzymu Osbourneovi. Co se rapu týče, vyřídilku má také velmi slušnou a když k tomu připočteme lákavý kabátek upletený z odkazů na čarodějnictví a černou magii, není divu, že si Redzed získal tak ohromnou popularitu.

Tales Of A Necromancer 65 %

Samozřejmě v tom nehledejme nic vyloženě originálního, Veselý prostě sešívá vše, na čem vyrůstal a co je mu hudebně blízké. Vlivy jsou okamžitě rozpoznatelné, Prodigy by si v úvodu Cannibal nevšiml jen hluchý, ale není to nic, nad čím bychom se měli horšit. Z Tales Of A Necromancer srší nadšení, radost z hudby, nakažlivá energie a hlavně nezní provinčně.

Potud klady, ovšem najdou se i sporná místa. Pokud Rezded divoce rapuje, je vše v pořádku. Problém nastává ve chvíli, kdy si vezme kytaru a pokouší se o „normální“ zpěv. Ve Smoked And Fire je jeho přehrávané frázování zprvu úsměvně nešikovné, po chvíli vyloženě iritující a naštěstí přichází vysvobození v podobě hostující Vypsané fiXy. Márdiho civilní, nestrojený projev je přesně to, co píseň potřebuje.

Redzed si partu ze San Piega na album přizval poté, co mu spolubydlící řekl, že melodie, kterou si Zdeněk Veselý brnká na kytaru, zní jako of fiXy.

Podobně sporná je i další „táboráková“ Wendigo Is Forever, která se po akustické předehře zlomí v metalový nářez, nicméně Redzed v ní opět pěvecky působí poněkud křečovitě.

Lépe mu prostě sluší rapová poloha, potemnělé beaty a chlad v zátylku, jako třeba v Burn My Bridges.