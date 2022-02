VIDEO: Redhoti opět v nejsilnější sestavě. Vyhlížejí konec temného léta

Zdá se to neuvěřitelné, ale je to šestnáct let, co se jméno kytaristy Johna Fruscianteho naposledy objevilo na albu kalifornských Red Hot Chili Peppers. Deska Stadium Arcadium tehdy v roce 2006 vyšla jako dvojalbum. Dlouhou stopáž bude mít i právě ohlášená novinka Unlimited Love, jejíž vydání kapela ohlásila na 1. dubna.

Nové album předchází první singl nazvaný Black Summer, kapela jej spolu s oficiálním klipem uvolnila v pátek 4. února. Deska bude obsahovat sedmnáct skladeb, jejich názvy již jsou taktéž venku. Stejně jako obal desky, který pracuje s typickým znakem kapely v neonovém provedení. Nové album doprovodí i letní turné po severoamerických stadionech.

Kytarista John Frusciante, který pomáhal vytvořit pro kapelu typický sound, skupinu opustil v roce 2009, aby se mohl věnovat svým sólovým projektům. Oficiálně jej nahradil Josh Klinghoffer, který Redhoty v tu dobu už delší dobu doprovázel a se kterým sestava okolo zpěváka Kiedise následně vydala dvě alba. V roce 2019 se Frusciante ke skupině na úkor Klinghoffera opět připojil. Nahrazený kytarista tento krok tehdy označil za „šokující, ale nikoli překvapivý“.

Právě s Frusciantem totiž Red Hot Chili Peppers vydali svá nejslavnější alba Blood Sugar Sex and Magik (1991) a Californication (1999). „Když jsme se kvůli novému materiálu dali znovu dohromady, začali jsme přehráváním starých songů od The Kinks, The New York Dolls, Richarda Barretta a dalších. Pak jsme postupně přidávali nové nápady a jamování měnili v nové skladby. Po pár měsících jsme už kompletně hráli nový materiál,“ uvedl Frusciante k vzniku nového alba.

„Pocity nenucené zábavy, kterou jsme při přehrávání písní někoho jiného měli, s námi zůstaly. Nová nahrávka podle mne reprezentuje naši lásku a důvěru jeden v druhého,“ dodal a vysvětlil tak patrně i název dvanácté desky Red Hot Chili Peppers.