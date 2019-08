RECENZE: Milá jam session. Jamajčané hrají blues s pomocí Ringova syna

A spolu s dalšími kolegy teď dal dohromady svéráznou poctu afroamerické nejen bluesové hudbě.

Do práce si vzali například r’n’b skladbu I Put a Spell on You, čehož se ujal další jamajský veterán Mykal Rose a vytvořil jakýsi mezistupeň mezi originálem Screamin’ Jay Hawkinse a pozdější verzí Niny Simone. Freddie McGregor nazpíval procítěnou verzi písně Come On in My Kitchen od Roberta Johnsona, staré bluesovky už ze třicátých let. A nechybějí ani ženy. Phylea Carley se s chutí a odhodláním pustila do Muddyho Waterse a jeho Baby Please Don’t Go.

A jsme pořád na Jamajce, takže všechny ty staré bluesové, soulové nebo rhytmandbluesové pecky dostaly nádech reggae a typická jamajská hudba se propasírovala také do rytmiky jednotlivých nahrávek.

Sám Robbie Shakespeare se chopil písně Just Your Fool od Buddyho Johnsona nebo skladby Bring It On Home, kterou proslavili Led Zeppelin. Prokazuje tedy, že není jen vyhledávaným baskytaristou, ale také schopným zpěvákem.

Red Gold Green & Blue autor: různí Hodnocení­: 70 %

Deska Red Gold Green & Blue je prvním počinem nového labelu Trojan Jamaica, který spoluzaložil Zak Starkey, syn Ringa Starra a současný koncertní bubeník The Who. Na albu se podílel i jako hráč, byť nebubnoval, ale hrál na kytaru. Big Youth do skladby Gunslinger taky obě slavná jména hudební historie nadšeně vykřikuje.

Celé to může působit až bizarně. Jenže co je potřeba k dobré interpretaci blues? Hlavně k hudbě přistupovat s citem a vášní. Což je aspekt, který Jamajčanům rozhodně není cizí. Takže jako taková milá a podle všeho zábavná jam session z jiného hudebního světa ta nahrávka docela funguje.

Uvidíme, co nová značka představí do budoucna.