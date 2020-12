RECENZE: Pach kůže a potu. Strvngers zhudebnili bolavý vztah milenců

Velmi dobré bylo i následující album Death Is The Only Way Out z loňska, letos se Strvngers hlásí s nahrávkou Zayka. A je to úkrok do trochu jiných vod. Textově, ale i hudebně jde o intimnější nahrávku svázanou konceptem milostného vztahu, z něhož se nelze vymanit, ani když je jeden z aktérů v pozici týraného.

Těžko říct, zda v tom hraje roli osobní zkušenost někoho z kapely, každopádně výsledek zní hodně sugestivně, byť občas balancuje na velmi tenké hraně kýče. Ale jistá dekadentní sebevzhlíživost a nijak neskrývané emoce k Strvngers patří. Nehledě na to, že mají stále cit na velkolepě klenuté refrény – zde třeba Disintegration.

Zayka tedy logicky není nijak veselá deska, skladba Moscow je vyloženě studená, bolavá, se znepokojivými podtóny. Podobně i následující Tryst má daleko ke skočné hitovce, je to spíš hudební podkres k rozpadajícímu se vztahu. Jako kdybychom drželi v dlani hrst písku a zoufale pozorovali, jak nám pozvolna protéká mezi prsty.

S každou další skladbou je deska temnější a nervóznější. Vamp je kopanec vysokou naleštěnou kozačkou přímo do slabin. Zoufalé volání o pomoc a zároveň chtíč, touha v té bolesti pokračovat a přijímat ji stále dál a ve větších dávkách.

Zayka Strvngers Hodnocení­: 80 %

Zvráceně přitažlivé – nebo přitažlivě zvrácené? Pach kůže, latexu a potu je čím dál intenzivnější. Během Crooked Teeth už je jasné, že není úniku. Finálová Stockholm Syndrome přinese alespoň náznak smíření.

Při téhle desce si nezatančíte, hitů na první dobrou tu také moc není, snad jen zmíněná Disintegration. Je to hudba na pozorný poslech, snad i svého druhu meditaci, přemítání. Dostatečně barevná a nápaditá, aby fungovala jako sbírka písniček, ale smysl dává jedině jako celek. Její síla je v sevřenosti, koncepčnosti a pozvolné gradaci.