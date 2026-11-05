Co prosím? Tahle roztančená skvadra s osobitým smyslem pro humor, nadsázku a parodii že by zněla znepokojivě? Působí to skutečně jako protimluv, ale už první ukázka Nenaděláš nic, v níž pohostinsky chroptí zmíněný František Štorm, jinak mozek a hrdlo blackmetalové, i za hranicemi naší kotliny uznávané veličiny Master’s Hammer, napověděla, že hudba Monkey Business se nebojí ani temnějších odstínů.
Nejen slovních, ale i hudebních vtípků a překvapení je deska plná, stačí jen pozorně poslouchat a nežehrat, že na ní nejsou hity na první poslech.