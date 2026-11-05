Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

RECENZE: Samohana a nácek na kultuře. Monkey Business nám poněkud potemněli

Jindřich Göth
  14:00

Fotogalerie10 Premium

Kapela Monkey Business | foto: Tomáš Třeštík

Jinej svět není k dispozici, hlásá kapela Monkey Business na dvanáctém řadovém albu. Z obalu shlížejí tři jedovatě barevné kočky, nakreslené rukou výtvarníka Františka Štorma. V jejich zkoumavém pohledu je cosi znepokojivého. Stejně jako v nových písničkách Romana Holého a jeho věrných.

Co prosím? Tahle roztančená skvadra s osobitým smyslem pro humor, nadsázku a parodii že by zněla znepokojivě? Působí to skutečně jako protimluv, ale už první ukázka Nenaděláš nic, v níž pohostinsky chroptí zmíněný František Štorm, jinak mozek a hrdlo blackmetalové, i za hranicemi naší kotliny uznávané veličiny Master’s Hammer, napověděla, že hudba Monkey Business se nebojí ani temnějších odstínů.

Nejen slovních, ale i hudebních vtípků a překvapení je deska plná, stačí jen pozorně poslouchat a nežehrat, že na ní nejsou hity na první poslech.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan

Callum Turner v New Yorku (3. srpna 2026)

Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....

Johnny Depp k nepoznání. Projděte si příběhy jeho nejextrémnějších proměn

Willy Wonka ve filmu Karlík a továrna na čokoládu.

Ponuré ulice viktoriánského Londýna, duchové minulosti a Johnny Depp, kterého by na první pohled poznal málokdo. V nové adaptaci Dickensovy Vánoční koledy se herec promění ve zjizveného a zestárlého...

Legendární kapitán Star Treku zemřel. Herci Patricku Stewartovi bylo 86 let

Patrick Stewart (Palm Springs, 3. ledna 2015)

Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart. Ztvárnil jednu z klíčových rolí kapitána Jeana-Luca Picarda v legendárním sci-fi seriálu Star Trek. Proslavila ho také série X-Men.

Zemřela herečka Elke Sommer, proslula filmy s Clouseauem a Vinnetouem

Elke Sommer si zahrála choulostivou scénu s Peterem Sellersem

Ve věku 85 let zemřela herečka Elke Sommer. Proslula především jako půvabná Maria Gambrelli z komedie Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě, kde tvořila pár s Peterem Sellersem. Hrála...

V černé mikině s kapucí na hlavě. Bob Dylan se ve Vatikánu setkal s papežem

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026)

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...

RECENZE: Samohana a nácek na kultuře. Monkey Business nám poněkud potemněli

Premium
Kapela Monkey Business

Jinej svět není k dispozici, hlásá kapela Monkey Business na dvanáctém řadovém albu. Z obalu shlížejí tři jedovatě barevné kočky, nakreslené rukou výtvarníka Františka Štorma. V jejich zkoumavém...

5. listopadu 2026

Jméno Gott znovu ve Slavíkovi. Charlotte bojuje o titul Objev roku

Charlotte Gott

První sólový singl vydala na své dvacáté narozeniny. Charlotte Gott zpívá anglicky, propojuje pop s R&B a spolupracuje s producentem, který se podílel na hitech Miley Cyrus nebo Jamese Blunta. Nyní...

5. listopadu 2026  12:34

V černé mikině s kapucí na hlavě. Bob Dylan se ve Vatikánu setkal s papežem

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu hudebníka Boba Dylana. (4. listopadu 2026)

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu legendárního hudebníka Boba Dylana. Pětaosmdesátiletý americký písničkář k setkání využil pauzu při svém italském turné. Do Apoštolského paláce dorazil za svým...

5. listopadu 2026  11:24

Stromy umírají vstoje. Simona Stašová se představí v roli, na kterou čekala léta

Lucie Bílá a Simona Stašová na křtu CD Vzkaz pro Ježíška

Divadlo Lucie Bílé připravuje inscenaci Stromy umírají vstoje v hlavní roli se Simonou Stašovou. Premiéra komedie španělského dramatika Alejandra Casona v režii Vladimíra Strniska bude 11. listopadu....

5. listopadu 2026  9:42

KVÍZ: Další foglarovka je tu. Soutěžte v kvízu o knihu Tábor smůly

Spisovatel Jaroslav Foglar

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Od 26. října je ke koupi kniha Tábor smůly, kterou můžete vyhrát v...

vydáno 5. listopadu 2026

Prague Music Week ocenil festivaly Rock for People a Colours of Ostrava

Igor Ochepovsky a Ondřej Ruml na cenách Prague Music Week 2026

Program prvního dne čtvrtého ročníku konference Prague Music Week na Výstavišti Praha uzavřelo slavnostní předávání cen za výjimečné počiny v českém hudebním průmyslu v roce 2026. Oceněny byly...

4. listopadu 2026  20:38

Že vypadám jako knedlík? Na filmové role jsem si počkal, říká Michal Isteník

Premium
Michal Isteník

Dvakrát ho nevzali na pražskou DAMU, a tak se přihlásil na brněnskou JAMU. Tam jeho talent konečně rozpoznali. „I kdybych je nepřesvědčil, že na to mám, stejně bych asi u divadla zůstal. Jakmile jsem...

4. listopadu 2026

Britský herec Callum Turner se rýsuje jako nový Bond. Podpořil ho i Pierce Brosnan

Callum Turner v New Yorku (3. srpna 2026)

Callum Turner se stále výrazněji rýsuje jako nový James Bond. Britský herec absolvoval kamerové zkoušky a spekulace nyní přiživila také informace, že si uvolňuje prostor pro další pracovní závazky....

4. listopadu 2026  16:16

Zemřel italský režisér Tinto Brass. Proslul erotickými filmy, zejména Caligulou

Tinto Brass

Ve věku 93 let ve středu zemřel v Římě italský režisér Tinto Brass, který proslul mimo jiné svými erotickými filmy, jejichž uvedení provázely skandály a zásahy do střihu. Patrně nejslavnějším jeho...

4. listopadu 2026  15:16

Pozemský prach a Boží dech. Michal Horáček pokořil svou další tvůrčí metu

Premium
Michal Horáček na koncertě Pozemský prach a Boží dech ve Státní opeře (2....

Textař Michal Horáček vydal první část hudebního projektu Pozemský prach a Boží dech, na němž jeho slova zpívají Ivo Viktorin, Markéta Irglová, Michael Kocáb, Naďa Válová, Robert Křesťan nebo Jiří...

4. listopadu 2026

Vysoký jalovec! Bohdalová se Stašovou rozproudily vernisáž v Tančícím domě

Simona Stašová a Jiřina Bohdalová na vernisáži v Tančícím domě (4. listopadu...

Nestorka českého filmu Jiřina Bohdalová za doprovodu přátel v Tančícím domě slavnostně zahájila výstavu s názvem Jiřina – 90 let pořád ve hře. Artefakty z jejího života i úctyhodné kariéry věnovala...

4. listopadu 2026  11:51

Mikrofon v kalhotkách a šest háčků. Novinářka popsala pobyt v sektě guru Járy

Reportérka a spisovatelka Valerie Fišrová pokřtila v knihkupectví Luxor svou...

Ne každý úsměv nebo nabídka pomoci v životní krizi je myšlena upřímně. Reportérka CNN Prima News Valeria Fišrová v novince Zrzka vs. guru Jára popisuje rok strávený v jedné z nejnebezpečnějších...

4. listopadu 2026  10:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.